1200 южноуральцев нарушили режим изоляции в майские праздники

В Челябинской области усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции. С начала мая полиция пресекла более 1200 административных правонарушений, сообщили в среду в ГУ МВД региона.

- В майские праздники только челябинские полицейские проверили около восьми тысяч граждан и составили более 500 административных протоколов за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности, - пояснили в пресс-службе полицейского главка региона. - Судами уже рассмотрено около 200 административных материалов, по которым вынесены решения о предупреждении или наложении административного штрафа.

Сотрудниками ГИБДД проверено более девяти тысяч транспортных средств. Только за последние двое суток госавтоинспекторы ограничили въезд в Челябинск для 1753 водителей, не имеющих регистрации в городе. Аналогичные мероприятия проводятся по всей области. Всего пресечено более 1200 нарушений режима самоизоляции.

В полиции напоминают, что за нарушения требований введенного в регионе режима повышенной готовности, предусмотрено наказание для граждан в виде штрафа на сумму от одной до тридцати тысяч рублей.

Ситуацию в регионе ежедневно контролируют 24 передвижных пункта полиции, сотрудники которых оснащены планшетными компьютерами с доступом к базе данных лиц, которым вынесены предписания об изоляции.