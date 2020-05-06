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06.05.2020 08:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Из Душанбе вывезли 190 россиян

Текст: Татьяна Воробьева

Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Душанбе прибыл сегодня ночью в Сургут. На борту вернулись на родину 190 россиян, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В Сургуте с самолета сошли 64 человека, остальные продолжили путь до Екатеринбурга. Все жители Югры в обязательном порядке пройдут санитарно-карантинные мероприятия. "Для них подготовлены места в обсерваторе", - сообщает Роспотребнадзор региона.

Прибывшие вывозным рейсом жители Челябинской области, Пермского края, Тюменской области, Башкирии и Удмуртии при содействии оперативных штабов отправились в свои регионы.

"Свердловчане после всех необходимых процедур прямо от трапа самолета отправились на 14-дневную изоляцию в условиях обсерватора, где за ними установлено медицинское наблюдение", - уточнили в оперштабе Среднего Урала.

Между тем

Пятого мая в Югре был зафиксирован 41 новый случай заболевания коронавирусом в девяти муниципальных образованиях (больше всего в Нефтеюганске - 16). Всего по данным на вчерашний день в автономном округе 508 пациентов с COVID-19.

В Свердловской области накануне подтвердился еще 133 случая заболевания. Причем среди пациентов - один житель другого региона. Всего в регионе зарегистрировано 1277 случаев новой коронавирусной инфекции.

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