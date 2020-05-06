В этом году суммы, выделяемые на ремонт и строительство автодорог, во всех регионах УрФО существенно выросли, прежде всего благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Режим ограничений дает дорожникам дополнительное преимущество, ведь количество транспорта на магистралях и улицах городов заметно уменьшилось. Планы дорожников узнали корреспонденты "РГ".

Поехали по кругу

Строительство развязки на стыке Екатеринбургской кольцевой автодороги с федеральной трассой М5 "Урал" - самый масштабный дорожный проект нынешнего года на Среднем Урале. Его итогом станет замкнутое кольцо вокруг областного центра, благодаря которому большая часть транзитного грузового потока минует улицы мегаполиса.

В конце прошлого года даже строили планы досрочного ввода объекта - не в 2023 году, когда в Екатеринбурге запланировано проведение Универсиады, а на год раньше. Работы действительно велись ускоренными темпами, не прекращались даже зимой. В марте со стройки приходили хорошие вести: один из путепроводов над железной дорогой длиной 270 метров готов на две трети.

Замыкающий кольцо дорожный комплекс вошел в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", что позволяло рассчитывать на дополнительные средства из федеральной казны. В этом году, по данным начальника управления автодорог Свердловской области Вячеслава Данилова, Федерация уже направила 390 миллионов рублей. В разгар сезона планировали получить еще два миллиарда, но ситуация с коронавирусом грозит спутать планы. На недавней онлайн-конференции с президентом губернатор Евгений Куйвашев попросил о "дополнительных финансовых ресурсах в объеме 2 миллиардов 124 миллионов рублей". Глава государства согласился: объект очень важен для такого крупного мегаполиса - и поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину проработать вопрос.

Кстати, в эту сумму включены и 124 миллиона, предназначенные для другого важного проекта - строительства моста через пруд в Нижнем Тагиле, о котором жители мечтали десятилетиями. На днях там пробурили скважины под опоры, завершат работу в 2022 году, к 300-летию Тагила.

А вот масштабный и вызвавший много споров проект покрытия тротуаров в центре Екатеринбурга гранитной плиткой в этом году решили свернуть. В мэрии признали: бюджет просел и пора пересматривать приоритеты.

Плюс два миллиарда

В Челябинской области дорожный сезон стартовал еще три недели назад, строго по расписанию. Финансирование увеличено на два миллиарда - до 19,4 миллиарда рублей. Почти в два раза вырос и фронт работ. А потому конкурсные процедуры провели до 1 марта, чтобы ничто не помешало начать дорожную кампанию как можно раньше. В миндортрансе Челябинской области отмечают, что корректировок планов в связи с пандемией не будет: перераспределять дорожные деньги в пользу других, даже пострадавших, отраслей нельзя - контракты уже заключены.

Итак, до конца сезона на Южном Урале предстоит отремонтировать 786,5 километра автодорог (для сравнения: результат 2019-го - 439,9 километра). Акцент - на капремонт (464,3 километра), кроме того, будет продолжена реконструкция и строительство новых дорог - их протяженность в регионе увеличится на 56 километров. Также отремонтируют 297 километров муниципальных дорог, 56 из них - улицы крупнейших городов, Челябинска и Магнитогорска.

Важная задача - обеспечить эффективный контроль. Фотографии с мест проведения ремонтов уже публикуются в пабликах миндортранса и будут размещаться там еженедельно. Строительный и лабораторный контроль поручен Челябинскавтодору и Южноуральскому центру дорожных испытаний и исследований.

А как быть с "Картой убитых дорог", которую ОНФ незадолго до начала дорожной кампании направил чиновникам? В черном списке общественников - десятки улиц в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Чебаркуле, Копейске. Попали ли они в заветный перечень на 2020 год, в миндортрансе ответить затруднились и сообщили, что все пожелания "фронтовиков" будут учтены при формировании планов на будущий год.

Завершить главное

На Ямале 2020-й объявлен Годом дорог. Идея возникла в первую очередь в связи с твердым желанием правительства региона завершить крупнейший в нынешнем десятилетии для УрФО автодорожный проект - соединить два города, Салехард и Надым, 344-километровым шоссе.

В апреле закрыт зимник, связывающий столицу автономии с городом газовиков, и это никого не удручило: через 7-8 месяцев откроется всесезонное автомобильное сообщение, снежная трасса больше не понадобится. Реализация дорогостоящего проекта идет давно и затянулась из-за нехватки финансов в середине десятилетия, но в последние годы активно использовались средства межрегиональной программы "Сотрудничество". В марте с укладкой в тундре недостающих километров земляной насыпи будущее шоссе обрело вид почти цельной линии, осталось перекинуть последний мост из 58-ми - через реку Харвоту. К моменту запуска сквозного движения асфальтобетонное покрытие будет почти на половине магистрали - 166 километров, но и щебеночное автомобилистам в радость.

Корректировки планов из-за пандемии не будет: перераспределять дорожные деньги в пользу других отраслей нельзя - контракты уже заключены

Что касается капитального и текущего ремонта, то им должно быть охвачено 250 километров региональных дорог, а в муниципалитетах запланировано привести в порядок в общей сложности 180 километров. Необходимые суммы в бюджеты заложены, контракты подписаны, работа кипит. И все же сегодня никто не ручается за то, что удастся на сто процентов реализовать намеченное, что пандемия не внесет коррективы. Но северяне очень надеются на завершение главного проекта и скорейшую отдачу от вложенных в него десятков миллиардов рублей.

Асфальт дойдет до поселков

Не намерена сбавлять темпы, набранные в предыдущие годы, и Тюменская область. Здесь будет обновлено свыше 700 километров дорог. Четверть из них - в рамках профильного нацпроекта. Акцент сделан не на федеральных трассах, состояние которых в основном отвечает нормативам, а на периферийных - региональных, межмуниципальных, поселковых, сельских. Так, в программу включены 57 населенных пунктов Тюменского района - 164 участка дорог общей протяженностью 74 километра. В целом траты казны превысят три миллиарда рублей. На подавляющем большинстве территорий подрядчики уже работают, отдельные объекты готовят к сдаче.

В самой Тюмени процесс тоже пошел: на многих улицах сменят традиционным методом фрезерования изношенный верхний слой дорожного покрытия, 22 окраинные улицы заасфальтируют, починят кольцевое шоссе и продолжат строительство развязок. Одну из них - на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы - подрядчик обещает сдать досрочно, до конца 2020 года.

Между тем региональное отделение ОНФ обратило внимание главы Тюмени Руслана Кухарука на неразумные и, вероятно, завышенные затраты на капремонт участка уличной дороги протяженностью 1,1 километра в коттеджном поселке у озера Цимлянского. Областное специализированное предприятие выполнит контракт за 104 миллиона рублей - это гораздо больше, чем муниципалитет направляет на строительство 11 километров дороги в пригородном поселке Березняки. По мнению экспертов ОНФ, участок близ озера находится в относительно хорошем состоянии, в срочном капремонте нужды нет.

Больше денег - строже спрос

В Курганской области в этом году предстоит привести в порядок около 500 километров автотрасс. На ремонт и содержание федеральных дорог выделена беспрецедентная сумма - почти пять миллиардов рублей. Планируется обновить 137 километров - пятую часть их общей протяженности на территории Зауралья.

Областной бюджет профинансирует ремонт более 158 километров региональных дорог на четырех крупных участках, а также 37 километров в Кургане и пригородном селе Кетово. На это предусмотрено свыше двух миллиардов рублей, плюс примерно такую же сумму получат в качестве субсидий муниципалитеты.

Важно, что о планах, ходе и завершении ремонтных работ теперь можно узнать из интерактивных карт на сайтах муниципальных образований. В Кургане, например, дорожный сезон уже начался: предстоит отремонтировать восемь улиц и подъезд к микрорайону Теплый Стан, расходы составят около 620 миллионов рублей. Работы у выигравшего конкурс специализированного МУПа оказалось так много, что приглашают дополнительных рабочих - курганцев, оставшихся без дела из-за остановки предприятий в связи с пандемией.

И все же главная проблема Зауралья не дефицит рабочих рук, а отсутствие собственных производств, поставляющих материалы для дорожного строительства: битум и его производные, песок, щебень. Их приходится закупать в соседних регионах.

В предыдущие годы строители жаловались на поздний старт конкурсных процедур: они идут с конца апреля до начала июня, и только после торгов победители начинают закупать материалы. Естественно, в результате многие не успевают выполнить контракты вовремя, работают до глубокой осени, до "белых мух". В этом году региональный департамент строительства кардинально поменял тактику: контракты по дорожному нацпроекту начали заключать уже в начале года. Это позволило подрядчикам заранее спланировать объемы и заключить долгосрочные контракты на поставку материалов, избежав дефицита и сезонного роста цен.

Еще одно новшество 2020 года - комплексный подход: ремонт автодорог включает замену инженерных сетей, установку дорожных знаков, ограждений, нанесение разметки и обустройство придорожных павильонов.

Строже стали спрашивать и за качество работ. На днях специальная комиссия проверила состояние улиц в Кургане и Кетово, а также участков, отремонтированных в прошлом году по нацпроекту. Претензий у контролеров немало. Поскольку срок гарантии еще не вышел, подрядчикам придется устранить недостатки за свой счет.