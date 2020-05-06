В Курганской области государственные и муниципальные служащие собрали за счет своих зарплат 25 миллионов рублей на организацию общественных работ для тех, кто остался без дохода во время пандемии коронавируса.

В первую очередь безработным предлагают заняться очисткой и благоустройством территорий. Также требуются рабочие руки на посевной. По закону общественные работы должны оплачиваться на уровне не ниже минимального размера оплаты труда - в Курганской области это 13 949,5 рубля.

По данным главного управления по труду и занятости населения региона, в апреле было трудоустроено 470 человек, в том числе 342 - в организации сельского хозяйства. Всего на конец марта в области зарегистрировано 6,1 тысячи безработных. Уровень официальной (регистрируемой) безработицы - 1,7 процента.

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