На Среднем Урале назвали число медиков с выявленным COVID-19

В Свердловской области выявлено 124 случая коронавируса среди людей, работающих в медицинских учреждениях.

- Процент медицинских работников среди общего количества составляет девять процентов, - сообщил на брифинге оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусной инфекцией главный санитарный врач Дмитрий Козловских. - Есть ряд очагов, большинство из них локализовано, распространения там нет. Сейчас главная задача - сделать так, чтобы очаги не появлялись.

Он отметил, что сейчас разрабатывается тактика лечения тех людей, у которых нет симптомов заболевания. Таких сейчас 58 процентов, это больше 740 человек, и это число, по словам врача, увеличивается. Фактически таким пациентам не требуется лечение, нужно только наблюдение врача. После 12 мая будет рассматриваться их размещение не в медицинских организациях, но чтобы эти люди оставались под присмотром. Это будут помещения по типу изоляции или обсервации.

По словам врача, на Среднем Урале не было зарегистрировано ни одного случая, когда вирус распространялся через предметы, но случалось заражение подъезда или соседних подъездов.