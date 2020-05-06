На днях представители Фонда обязательного медстрахования (ФОМС) озвучили новые тарифы на лечение больных коронавирусной инфекцией. Они заметно подросли и в особо тяжелых случаях сравнимы с оплатой по заболеваниям, требующим высокотехнологичной помощи: максимальный тариф доходит до 900 тысяч рублей.

Понятно, что еще в начале нынешнего года средств на лечение новой инфекции в фонде ОМС вообще не предусматривалось. Мировой опыт борьбы с вирусом дал основные представления о методах и стоимости лечения.

- В кратчайшие сроки, в течение марта и первой половины апреля, были приняты решения, которые позволили донастроить систему, - пояснила председатель федерального ФОМС Елена Чернякова. - Во всех регионах страны разработаны тарифные соглашения, включающие все виды помощи больным COVID-19.

С начала весны тарифы менялись минимум три раза. Как сообщила "РГ" пресс-секретарь территориального фонда ОМС Елена Денисламова, сейчас в региональной модели оплаты стационарной медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией четыре утвержденных тарифа. Стоимость лечения легкой формы заболевания, а таких не менее половины, находится в диапазоне от 50 до 90 тысяч рублей: расценки сравнимы с тарифами, применявшимися до нынешнего года при лечении больных обычной пневмонией. Для пациентов в состоянии средней тяжести тариф 75-135 тысяч, тяжелобольных - 150-225 тысяч, в крайне тяжелом состоянии - от 370 до 552 тысяч рублей. Высокая стоимость лечения объясняется тем, что коронавирус обостряет сопутствующие патологии, необходима высокотехнологичная помощь, в первую очередь аппараты ИВЛ. При реанимации применяют даже специальные методы лечения - подключают искусственное сердце и легкое, что обходится в 900 тысяч рублей.

Впрочем, специалисты признают, что нынешний вариант тарифов тоже не окончательный, стоимость лечения и диагностики, скорее всего, продолжит расти, по мере того как будут поступать новые сведения о наиболее эффективных способах борьбы с COVID-19. К примеру, недавно в рекомендациях минздрава появилось требование обязательной компьютерной томографии, а это минимум 2000 рублей плюсом к стоимости лечения.

Дорогая "корона" спровоцировала в мире процесс возвращения на родину иностранных граждан, не имевших медицинских страховок, способных покрыть лечение нового вируса. Поднимать на ноги мигрантов за счет своего бюджета большинство государств отказалось. Сейчас их эвакуируют самолетами.

Как утверждает Елена Чернякова, российская система ОМС доказала устойчивость и готовность к борьбе с коронавирусом, дефицита средств не предвидится. Но ФОМС покрывает только расходы на прямую врачебную помощь, а все подготовительные работы - на плечах регионов. Это открытие новых койко-мест, закупка оборудования, оснащение больниц специализированными защитными средствами. На сегодня неизвестна даже приблизительная цифра бюджетных расходов регионов УрФО на борьбу с коронавирусом. Во всех регионах округа уже скорректированы бюджеты, принятые в конце 2019-го. Часть средств перебрасывают на "антивирусные" статьи.

В начале мая в УрФО появится дополнительно 7522 койко-места на случай дальнейшего развития эпидемии. 2633 из них будут обеспечены аппаратами ИВЛ. Финансируется перестройка за счет бюджета РФ (на эти цели правительство выделило субъектам более 32 миллиардов рублей) и регионов. На Среднем Урале только обустройство госпиталя в павильоне "Екатеринбург-Экспо" обойдется не менее чем в 190 миллионов рублей.

Прямая речь

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ:

- Мы постоянно изучаем опыт других стран по противодействию коронавирусу, многое применяем в своей практике. Ситуация с пандемией заставила задуматься в том числе о модернизации системы здравоохранения в свете подобных вызовов. Ключевым элементом противодействия пандемии в РФ является интегрированная национальная система здравоохранения с мощным эпидемиологическим мониторингом и лабораторным потенциалом.

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