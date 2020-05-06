За последний месяц нам не раз приходилось слышать от предпринимателей, что карантин - это летаргический сон: вроде ты не умер, но и полноценной жизнью назвать сложно. Эмоции эмоциями, а показания "бизнес-барометра" ТПП РФ, у которого недавно появился региональный аналог, действительно не радуют.

В опросе, проведенном в конце апреля Уральской торгово-промышленной палатой, участвовали 523 предпринимателя из 29 городов Свердловской области. Причем 72 процента из них - собственники и учредители компаний, далеко не новички в деле, а значит, способны оценить ситуацию беспристрастно. Тем не менее их выводы удивят чиновников: несмотря на довольно широкую палитру мер господдержки, большинство из них пока не достигает цели.

Так, свыше трети опрошенных признались, что их компании не попали в число пострадавших, а почти 10 процентам банки отказали в кредитных каникулах. Воспользоваться этой мерой смогли всего 3,5 процента. Еще примерно столько же оформили реструктуризацию по программам банков. Что касается займов на зарплату по нулевой ставке, то восьми процентам респондентов в них прямо отказали, еще около 15-ти - завуалированно.

При этом дела у бизнеса идут далеко не радужно: лишь 4,5 процента считают, что попали в струю, еще около 13 процентов заявили, что понемногу восстанавливаются, успев быстро перепрофилироваться. У остальных - либо простой, либо ухудшение показателей.

Особенно настораживают цифры, касающиеся персонала: на сокращения решился каждый четвертый предприниматель, а почти шесть процентов планируют уволить всех и закрыть фирму. Еще 27 процентов урезали премии и отправили в отпуск за свой счет четверть работников.

При этом областной фонд поддержки предпринимательства отчитывается, что успел выдать уже 43 "антикризисных" займа, в том числе на зарплату, суммарно на 12,9 миллиона рублей. После докапитализации фонда на 300 миллионов все клиенты с действующими кредитами получили возможность три месяца не платить проценты, а таких набралось 1078. Также реструктуризированы 246 кредитов на 426,1 миллиона рублей.

Федеральные власти декларируют хорошие меры, а когда обращаешься в банк или госструктуры в конкретном регионе, вскрывается много всяких но

Позитивная статистика и у Уральского ГУ Банка России: за месяц МСБ подал 2016 обращений об изменении условий кредитного договора по новому закону о кредитных каникулах и программам реструктуризации, большинство одобрено.

Так в чем причина - в погрешности выборки? Но в УТПП уверяют, что опрашивали именно устойчивые компании. Или в том, что предложенные меры не снижают нагрузку, а лишь откладывают ее? Почти 26 процентов предпринимателей отмечают: федеральные власти декларируют хорошие меры, а когда обращаешься в банк или госструктуры в конкретном регионе, вскрывается много всяких но. Еще 22 процента признались, что запутались в новациях, а 39 процентам не хватает информации.

- Все слушают президента и на следующий день начинают звонить в банки, а им отказывают. Банкиры тоже все слышали по ТВ, но у них нет возможности выдать деньги, потому что нет нормативных документов, - объясняют в свердловском отделении "Опоры России". - Сейчас отказов стало меньше, чем две недели назад, но все равно банки неохотно идут навстречу: им не нужны проблемные заемщики. Если возврат не предполагается, то это уже не кредитование, а прямое субсидирование. Кроме того, часть предпринимателей в свое время не смогла получить кредиты, как ИП и юрлица, поэтому взяли более простые, но дорогие потребительские. Их тоже нужно рефинансировать.

В "Опоре России" выступают за то, чтобы не делить отрасли на пострадавшие и более благополучные. Этот список был актуален месяц назад, а сейчас пошла цепная реакция: закрыли ресторан - следом лишились дохода поставщики продуктов, мебели, организаторы вечеринок. Закрыли торговые центры - без работы сидят арендаторы и клининговые компании. Даже продуктовые сети, которые в конце марта пережили ажиотажный спрос, теперь сетуют на спад: у населения не стало денег или оно их придерживает.

- Предыдущие кризисы были чисто финансовыми и более предсказуемыми, они освобождали место на рынке лучшим. Этакие лесные пожары, расчищающие место для роста новых деревьев. Сейчас мы столкнулись не с пожаром, а с ковровой бомбардировкой. Пока лучше других чувствуют себя компании с накопленной финансовой подушкой. Но при затяжном характере карантина малый бизнес эту подушку проест и окажется перед выбором: либо закрываться, либо залезать в долги. Взятые у государства или банка деньги придется вернуть, аренду и налоги - заплатить. А быстрого восстановления спроса на услуги и продукты никто не гарантирует, - считает гендиректор компании Павел Шахин.

Бизнесмены призвали власти после 11 мая перейти к "умному карантину": дать послабления как можно большему количеству МСП - конечно, при условии соблюдения санитарных норм. Тем более что у России было время поучиться на ошибках Европы. Если затянуть до конца июня, многие могут не открыться.

Мнение

Дмитрий Ханин, член областного отделения "Опоры России":

- Ограничения деятельности, усиление ответственности, штрафы введены оперативно и работают. А вот что касается создания условий для стабилизации обстановки и стимулирования экономической активности, то здесь на быстроту рассчитывать не приходится. Между тем каждый день затягивания поднимает цену "лекарства": у бизнеса копятся долги, усиливается социальная напряженность.

Все предложения можно поделить на две группы: снятие нагрузки и прямое субсидирование. С нашей точки зрения, более эффективны не отсрочки, а именно освобождение на какой-то период от уплаты налогов, не связанных с финансовым результатом деятельности. Ведь сейчас не важно, произвел я товар или оказал услугу, - налог на имущество, на землю, патент, ЕНВД заплати. Между тем само государство фактически запретило тебе работать. Перенесли сроки налоговой отчетности? Хорошо! Но у нас много отчетов на региональном уровне, да и на федеральном новые прибавляются. Так, недавно обязали работодателей уведомлять ПФР, ФСС в течение одного рабочего дня о приеме и увольнении персонала, зарплатах. А как это сопрягается с "нерабочими днями"? И таких нюансов - масса.