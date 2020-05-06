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06.05.2020 11:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Почти тысяча предпринимателей Ямала уже получили денежные выплаты

Текст: Елена Панова
Ямал вошел в топ-5 всероссийского рейтинга регионов по результативности поддержки бизнеса в период пандемии. Анализ предпринимаемых мер, их активности и оперативности провел уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России. Ямал вышел на четвертое место среди 85 регионов после Ульяновской, Ленинградской областей и Республики Карелия.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как отмечается в докладе бизнес-омбудсмена, только шесть регионов в стране предоставляют предпринимателям прямые денежные выплаты. На Ямале социально ориентированным бизнесменам выплачивают компенсацию расходов до 200 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям в сфере бытовых услуг и самозанятым положена единовременная выплата 30 тысяч рублей.

"РГ" пообщалась с теми, кому уже перечислили средства.

Фото: iStock
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Виталий Будяков, самозанятый, занимается ремонтом компьютеров. Как большинство работников сферы бытовых услуг, из-за самоизоляции он остался без заказов. В семье - несовершеннолетний ребенок, каждый месяц нужно платить ипотеку - почти 23 тысячи рублей.

- Я очень удивился, когда узнал, что могу получить выплату в 30 тысяч рублей, - рассказывает Виталий. - Еще больше удивился, когда понял, насколько просто получить эти деньги. Зашел на специализированный сайт у нас в регионе, сохранибизнес89.рф, зарегистрировался, внес свои данные, и уже через день мне пришли на счет деньги. Сейчас, в самый сложный месяц, они мне очень сильно помогли, - признается Виталий.

По данным на 6 мая, 995-ти предпринимателям Ямала уже предоставлены выплаты. Более 70 представителей бизнеса получили отсрочки по договорам займа, лизинга и поручительства в фонде микрофинансирования региона. Прием и рассмотрение заявок происходит ежедневно.

Как рассказала представитель социального бизнеса Ксения Нухкадиева, являющаяся учредителем сразу двух медцентров, выплату в 200 тысяч она получила сразу на два предприятия. На сбор документов ушло совсем немного времени, все оформила в онлайн-режиме. В течение трех дней со дня подачи заявки Ксении уже перечислили положенные выплаты. По словам предпринимателя, средства помогут продержаться в период ограничений и сохранить сотрудников.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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В департаменте экономики округа сообщили, что в начале заявочной кампании часть предпринимателей не смогла получить поддержку из-за наличия налоговой задолженности. Часто это были незначительные суммы. Потому было принято решение не отказывать в поддержке тем, кто на 1 марта имел долг, не превышающий МРОТ.

Кроме того, был расширен перечень кодов ОКВЭД (общероссийского классификатора видов экономической деятельности) в сфере бытовых услуг, на которые распространяется поддержка. В него добавлено 9 новых видов деятельности. Благодаря этому еще более 200 индивидуальных предпринимателей региона смогут получить выплаты.

Как отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, это сделано после обращений представителей бизнеса, которые фактически пострадали из-за ограничений в пандемию, но по формальному признаку обозначения вида своей деятельности не могли получить помощь.

- Когда предприниматель регистрировал свою деятельность, он не предполагал, что код ОКВЭД будет играть настолько важное значение, - говорит директор департамента экономики Ямала Светлана Гусева. - К примеру, вид деятельности швеи может быть зарегистрирован по ОКВЭД как ателье, и в итоге она не сможет воспользоваться мерами поддержки. Поэтому мы расширили перечень кодов.

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Помимо денежных выплат, комплекс мер поддержки для предпринимателей на Ямале, пострадавших из-за последствий распространения COVID-19, включает в себя снижение налога с дохода по упрощенной системе налогообложения - с пяти до одного процента, снижение ЕНВД - с 15 до 7,5 процента, максимальное снижение ставки на аренду государственного и муниципального имущества и земли. Кроме того, всем, кто вынужден был приостановить свою деятельность из-за введения режима повышенной готовности, в округе компенсируют расходы на коммунальные услуги.

Подробную информацию о мерах поддержки предпринимателей на Ямале можно получить на сайте сохранибизнес89.рф. Там же можно в электронном виде оформить заявку на получение выплат. Работает также горячая линия 8 800 350 00 89.

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