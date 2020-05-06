В Челябинской области супружеская пара погибла во время рыбалки

В Челябинская области организована проверка по факту гибели пожилой супружеской пары. Тела погибших были обнаружены в водоеме около поселка Нижний Атлян, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

- Тела без видимых признаков, указывающих на криминальный характер смерти, нашли в воде 3 мая, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, супруги утонули во время рыбалки.

Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии. Проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению точной причины смерти, отметили в СК региона.