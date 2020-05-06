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06.05.2020 09:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинской области супружеская пара погибла во время рыбалки

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинская области организована проверка по факту гибели пожилой супружеской пары. Тела погибших были обнаружены в водоеме около поселка Нижний Атлян, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

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- Тела без видимых признаков, указывающих на криминальный характер смерти, нашли в воде 3 мая, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, супруги утонули во время рыбалки.

Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии. Проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению точной причины смерти, отметили в СК региона.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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