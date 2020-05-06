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06.05.2020 10:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинской области введен масочный режим

Текст: Михаил Пинкус

В Челябинской области с 6 мая введен масочный режим. Во время пребывания в общественных местах и транспорте населению рекомендовано находится в защитных масках, сообщил в Instagram губернатор Алексей Текслер.

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"Сегодня запустили линию по производству медицинских масок на "Областном аптечном складе", - сообщил глава региона. - Ее плановая мощность - пять миллионов масок в месяц. Большая часть пойдет в медицинские и социальные учреждения региона. Также маски появятся и в аптечной сети. Это важно - с 6 мая в рекомендательном формате вводим в области масочный режим. С 12 мая это в обязательном порядке коснется всех общественных мест".

За последние сутки в Челябинской области выявлено 27 новых случаев COVID-19. Число заболевших достигло 855. Восемь человек скончалось. 124 выздоровели и выписались из больниц.

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