Департамент госрегулирования, цен и тарифов Курганской области возбудил административное производство в отношении энергосбытовой компании за невыполнение постановления ведомства о снижении тарифа на передачу электрической энергии для предприятий.

Не секрет, что в Зауралье самые высокие энерготарифы среди регионов УрФО, и эту проблему неоднократно поднимала "Российская газета". В конце прошлого года, по данным тарифного ведомства, была зафиксирована максимальная конечная цена 7,78 рубля за киловатт-час, тогда как в среднем по УрФО она составляет 3,93 рубля, по России - 4,25.

Чтобы снизить нагрузку на бизнес, областные власти предлагали различные варианты. Например, установить единые котловые тарифы для потребителей Курганской области и тюменской "матрешки". В результате в Зауралье цены должны были снизиться за счет уменьшения тарифа на услуги по передаче электроэнергии, а у соседей - незначительно вырасти. Идею объединения энергосистем регионов курганские власти пытались реализовать с 2015 года, но не все субъекты-участники ее поддержали. Другой вариант предусматривал компенсацию межтарифной разницы за счет средств бюджета РФ при установлении сниженных расценок на услуги сетевиков. Это позволило бы существенно уменьшить расходы на электроэнергию крупного, среднего и малого бизнеса. Но и этот вариант тоже не прошел.

Самым реалистичным, на первый взгляд, казалось предложение о переходе на новый метод тарифного регулирования. Сейчас в Курганской области применяется метод RAB (Regulatory Asset Base), суть которого в том, что кроме фактических затрат компании в тарифе учитываются суммы, обеспечивающие возврат вложений, а также процент дохода инвестора. RAB был введен в 2009 году приказом ФАС России. Благодаря инвестсоставляющей в тарифе почти вся страна за эти годы обновила сети, а затем перешла на более дешевый метод тарифного регулирования. Но не Зауралье. Между тем здесь с 2009 года тоже предусматривались очень крупные суммы инвестиций в сетевое хозяйство. Однако, как подчеркивают в тарифном департаменте, программа не была выполнена, а тариф оказался завышенным. Курганцы предложили перейти на метод индексации тарифов, в результате чего регион приблизился бы к средним по округу показателям. Однако антимонопольный орган не нашел нарушений в методе RAB и отказался его менять.

"Бизнес максимально снижает свои затраты, многие находятся на грани выживания, а тарифы продолжают расти!" - возмущаются курганские предприниматели

Тем не менее в конце прошлого года департамент госрегулирования, цен и тарифов Курганской области заявил, что ему впервые удалось добиться снижения тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса и инвесторов на 1,69 рубля за киловатт-час за счет перерасчета размера индексированного капитала электросетевой компании. Правда, сам бизнес реального снижения в 2020 году не почувствовал - наоборот, промышленники говорят о росте тарифов на 7-10 процентов, а производители нефтегазового оборудования даже утверждают, что стоимость электроэнергии выросла на четверть. Учитывая, что сейчас время для бизнеса и без того трудное, руководители крупных заводов, предприниматели, лидеры деловых сообществ обратились в энергетический холдинг, обслуживающий регион, с просьбой умерить аппетит.

- Бизнес максимально снижает свои затраты, многие находятся на грани выживания, а тарифы продолжают расти! - прокомментировала "РГ" инициативу председатель регионального отделения "Опоры России" Ольга Лютикова. - В Курганской области и так самый дорогой киловатт для бизнеса. Это приводит к тому, что соседи имеют конкурентное преимущество перед нашими предпринимателями. Особенно это заметно в энергозатратных сферах.

- Многие руководители сейчас озабочены тем, как не остановить производство, - поддерживает коллегу глава курганской "Деловой России", руководитель промпредприятия Сергей Доронин. - В нынешней непростой экономической обстановке проблемы возникли по всей цепочке - от выпуска до сбыта. В сложных экономических условиях, казалось бы, нужно помогать друг другу, а у нас опять на повестке энерготарифы. Безусловно, я подписал письмо: надо остановить их рост.

Директор областного тарифного департамента Ирина Гагарина сообщила "РГ", что в курсе ситуации. Речь, по ее словам, в большей степени идет о Курганской ТЭЦ-3. Напомним, станция с заявленной электрической мощностью 25 мегаватт и тепловой 40 гигакалорий в час была построена в 2015 году на площадке бывшего завода колесных тягачей. Здесь же создан индустриальный парк. Декларировалось, что предприятия смогут покупать электроэнергию напрямую у ТЭЦ, а не через оптовый рынок, за счет чего ее стоимость будет ниже. Крупные предприятия Зауралья уже тогда платили за высокое напряжение примерно по шесть рублей за киловатт-час, а сельхозпредприятия и того больше, поэтому ухватились за такую возможность. Но она же в итоге и вышла потребителям боком.

Действительно, по закону стоимость электрической энергии, вырабатывающейся на станции мощностью до 25 мегаватт, не регулируется, поэтому поставщики имеют право продавать ее по свободной цене. До этого крупные промышленные предприятия покупали у ТЭЦ часть электроэнергии существенно дешевле, чем на розничном рынке. Но на днях поставщики уведомили их о том, что в связи с ремонтом турбин подача дешевой электроэнергии прекращается до октября. Теперь промышленники вынуждены приобретать все киловатты по общему правилу - по цене энергосбытовой компании. Отсюда такой скачок тарифа. В департаменте пообещали разобраться в ситуации, но уже сейчас заявили, что с новой ценой не согласны.

- Мы полагаем, что сбытовики ее завышают и не применяют постановление департамента, принятое 20 декабря 2019 года, согласно которому тариф на передачу электрической энергии был снижен, - пояснила Ирина Гагарина. - Принято решение о возбуждении административного производства в отношении энергосбытовой компании.

Разбирательства по делу, как ожидается, начнутся после майских праздников. На запрос "РГ" в корпорацию, осуществляющую поставки электроэнергии, ответа мы не получили.

Тем временем

Промышленность Курганской области в первом квартале показала неплохие результаты. Индекс промпроизводства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 104,5 процента (в среднем по РФ - 101,5). Положительную динамику по основным направлениям деятельности показали 15 предприятий. Проблемы, связанные с пандемией коронавируса, начались для бизнеса в апреле.