Жителям Среднего Урала пообещали аномальную жару

Новости

Бизнесу в 2020 году установят льготный срок уплаты административных штрафов 19:13
В Сети запущен новый бот, который советует, что посмотреть по ТВ 19:10
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма "Веном" 19:10
Путин наградил монгольскую фронтовичку и норвежского мэра 19:09
Названа главная кандидатка на замену Деппа в "Пиратах Карибского моря" 19:05
В Росавиации раскрыли число зарегистрированных беспилотников 18:56
Тони Старка в роли Железного человека заменит чернокожая девушка 18:50
В мире запущена акция исполнения песни "День Победы" 18:49
Под Тверью ливень размыл несколько дорог 18:49
Путин исключил Решетникова из рабочей группы по нацпроектам 18:47
В Подмосковье найден мертвым миллиардер Дмитрий Босов 18:46
У депутата ГД Светланы Максимовой подтвердился коронавирус 18:44
Фримен, Стонтон и Грег снимутся в "Говорящих головах" Алана Беннетта 18:44
Путин распорядился выделить 3 млрд руб на гранты 18:43
В Новороссийске прокомментировали фото с "дезинфекцией гальки" на пляже 18:39
Грузия поблагодарила Украину за отказ назначить Саакашвили вице-премьером 18:30
Собянин: Кафе и рестораны откроются в Москве в последнюю очередь 18:30
Тысяча музыкантов под руководством Юрия Башмета исполнят "День Победы" 18:23
Котяков рассказал, сколько человек получают максимальное пособие по безработице 18:23
Доктора нашли новый способ лечения ожирения печени 18:20
Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара 18:17
В Киргизии начали награждать ветеранов ВОВ медалью "75 лет Победы" 18:10
Археологи отыскали золото династии Мин 17:57
В аэропорту Краснодара установили боевой самолет "ночных ведьм" 17:51
Режим самоизоляции в Москве после 12 мая ослаблять не будут 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 17:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жителям Среднего Урала пообещали аномальную жару

Текст: Екатерина Призова

Удивительно теплая погода установилась на Среднем Урале в начале мая. По данным синоптиков в ближайшие дни будет аномальная жара: среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на семь градусов и больше.

Вильфанд рассказал о погоде в конце апреля и начале мая

Апрель, кстати, по данным регионального Гидрометцентра тоже оказался довольно теплым: раньше времени сошел снег, появилась зелень.

В ближайшие три дня погода в Екатеринбурге и окрестностях будет такой: 7 мая воздух прогреется до 27 градусов. А девятого - до 28. Будет малооблачно, ветер - южных направлений.

Между тем

"В период жары возможно осложнение обстановки. В отдельных районах области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса)", - предупреждает свердловское МЧС.

В ведомстве также дали несколько советов, как вести себя в такую погоду. В частности, порекомендовали закрывать шторы и ставни, включать вентиляторы и пить побольше жидкости.

Общество Природа Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца
Глава Минздрава: Мужчины тяжелее переносят коронавирус, чем женщины
Путин сообщил об улучшении самочувствия Мишустина
Собянин: Кафе и рестораны откроются в Москве в последнюю очередь
Минэнерго: На нефтяном рынке есть первые признаки восстановления
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Родина
Родина
Как найти информацию о фронтовиках и их наградах на общедоступных сайтах