Жителям Среднего Урала пообещали аномальную жару

Удивительно теплая погода установилась на Среднем Урале в начале мая. По данным синоптиков в ближайшие дни будет аномальная жара: среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на семь градусов и больше.

Апрель, кстати, по данным регионального Гидрометцентра тоже оказался довольно теплым: раньше времени сошел снег, появилась зелень.

В ближайшие три дня погода в Екатеринбурге и окрестностях будет такой: 7 мая воздух прогреется до 27 градусов. А девятого - до 28. Будет малооблачно, ветер - южных направлений.

Между тем

"В период жары возможно осложнение обстановки. В отдельных районах области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса)", - предупреждает свердловское МЧС.

В ведомстве также дали несколько советов, как вести себя в такую погоду. В частности, порекомендовали закрывать шторы и ставни, включать вентиляторы и пить побольше жидкости.