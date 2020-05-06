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06.05.2020 19:14
Рубрика: Экономика

Региональным операторам по обращению с отходами помогут не потерять бизнес

Текст: Ольга Игнатова
От качественной работы региональных операторов зависит санитарное благополучие территорий и качество жизни россиян. Об этом в ходе совещания в Минприроды заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

"В условиях текущей ситуации, обусловленной развитием пандемии коронавируса в стране, нам нужно понимать, какая реакция общества в целом на реформу в сфере обращения с ТКО, какие болевые точки у населения, у региональных операторов, какие сигналы поступают с мест. Предлагаю также обсудить положительный опыт субъектов и достойные примеры работы отрасли, которые мы могли бы отметить и тиражировать в регионах", - отметил Кобылкин.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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О результатах мониторинга общественного мнения о ходе реализации реформы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами рассказал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он отметил, что вопросы экологии сегодня в обществе занимают первоочередное место. Тема мусора из социальной становится политической. При этом региональные операторы в сфере обращения с ТКО испытывают потребность в совершенствовании бизнес-процессов, а отрасль - в привлечении дополнительных источников финансирования на развитие инфраструктуры.

Генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Илья Гудков сообщил, что Минприроды совместно с ППК разработан и реализуется комплекс мер, направленных на поддержку стабильной работы региональных операторов. Меры разделены на общие и антикризисные. Среди экстренных антикризисных мер приняты две нормы: предоставление межбюджетных трасфертов регионам в целях покрытия выпадающих доходов регоператоров в размере 20% необходимой валовой выручки в течение трех месяцев и возмещение российским кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным региональным операторам по льготной ставке.

В качестве дополнительных мер рассматриваются установление нулевой ставки НДС на услугу регионального оператора и дифференциация сроков временного накопления ТКО в зависимости от объемов образования отходов и их видов. Также обсуждается вопрос о перенос сроков уплаты всех обязательных платежей региональными операторами в 2020 году на декабрь 2020 года.

Фото: Photoxpress
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"В рамках разработки единой федеральной схемы по обращению с отходами нами изучены все действующие и планируемые объекты отрасли обращения с ТКО, во взаимодействии с регионами и региональными операторами проведен анализ потребности в инвестициях", - сообщил Гудков.

Глава Минприроды отметил: "Все мы заинтересованы в том, чтобы дальше двигаться, чтобы не потерять бизнес в этой сфере. Мерами государственной поддержки, в том числе законодательным регулированием, мы должны помочь бизнесменам и сформировать крепкую высокотехнологичную отрасль".

По итогам совещания дано поручение в сотрудничестве с ППК "Российский экологический оператор" сформировать рабочую группу для выработки предложений по совершенствованию мер поддержки региональных операторов и привлечению инвестиций в развитие отрасли обращения с отходами.

Экономика ЖКХ Правительство Минприроды "Мусорная" реформа

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