Решение о сроках ЕГЭ примут после майских праздников

Новости

Александр Емельяненко хочет боксировать с Тайсоном 20:52
Министр науки и высшего образования Фальков находится в самоизоляции 20:48
Группа "АЛЛТЕК" подтвердила гибель Дмитрия Босова 20:33
В Подмосковье первыми заработают школы, детсады и стройки 20:26
В Бахчисарае восстановили памятник местным партизанам 20:25
По факту избиения мальчика в Заполярье возбудили три новых дела 20:20
Найдена мутация, затрудняющая создание вакцины от коронавируса 20:20
Более 58 тысяч москвичей признаны безработными 20:16
В Петербурге составили 676 протоколов за нарушение самоизоляции 20:16
В Петербурге экс-главу "Метростроя" перевели под домашний арест 20:05
В Поморье пройдет онлайн-премьера фильма о Соловецкой школе юнг 19:47
Власти Сочи рекомендовали не бронировать путевки с 1 июня 19:42
Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер 19:32
В Минприроды рассказали о комиссии по вопросам охраны Байкала 19:29
Глава СК России наградил медалью второклассницу из Мордовии 19:28
В древнеегипетской гробнице найдена роскошная серебряная маска 19:22
Открыта "спящая" и самая близкая к Земле черная дыра 19:18
Видео: В Кирове придумали дезинфицирующие кабины для общественных мест 19:15
Бизнесу в 2020 году продлят в три раза срок уплаты административных штрафов 19:13
В Сети запущен новый бот, который советует фильмы для просмотра 19:10
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма "Веном" 19:10
Путин наградил монгольскую фронтовичку и норвежского мэра 19:09
Следователи выяснят обстоятельства смерти миллиардера Босова 19:07
Названа главная кандидатка на замену Деппа в "Пиратах Карибского моря" 19:05
В Росавиации раскрыли число зарегистрированных беспилотников 18:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 19:11
Рубрика: Общество

Единый ждет перемен

Решение о сроках ЕГЭ примут после майских праздников
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(8151)
Решение о корректировке сроков ЕГЭ может быть принято после майских праздников. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Мы исходим из того, что зачисление в высшие учебные заведения не может пройти без результатов Единого государственного экзамена. Это не прихоть министерства, а большой набор возможностей, которые открывает перед выпускниками существующий сегодня порядок зачисления в вузы, - рассказал Сергей Кравцов. - Пока проведение экзаменов планируется начать 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая это решение будет скорректировано в зависимости от ситуации по коронавирусу. Во главу угла мы должны ставить здоровье наших школьников. Я не исключаю перенос Единого государственного экзамена на более поздние сроки. О точных датах говорить пока рано. Давайте не торопить события. Каждое решение касается большого числа людей и должно быть взвешено.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Ученые оценили влияние пандемии на успеваемость школьников

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что сроки основной волны ЕГЭ могут быть сдвинуты снова: есть варианты переноса ЕГЭ на середину июля или начало августа.

В министерстве просвещения подчеркнули: обсуждение сроков ЕГЭ ведется с привлечением экспертного сообщества. Все решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране в целом и в каждом регионе отдельно.

Девятиклассников могут освободить от экзаменов и выдать им аттестат по текущим оценкам. А вот ЕГЭ никто отменять не собирается

Об отмене Единого госэкзамена речи точно не идет: ЕГЭ собираются писать почти 800 тысяч ребят. Большинство из них - выпускники одиннадцатых классов, которые вовсю готовятся к поступлению в вузы.

Если сроки ЕГЭ сдвинутся - то и приемная кампания в вузах может "подвинуться" вслед за ними.

Фото: iStock
Чему и за сколько репетиторы учат школьников

А вот девятиклассники, похоже, могут выдохнуть. ОГЭ для них могут отменить. Об этом также сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

- В отношении девятых классов принято решение, пока что итоговая аттестация состоится по двум предметам - русскому языку и математике, - рассказал он. - Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации для девятых классов. И аттестация прой­дет по текущим оценкам.

Кроме того, минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения учебного года-2019/20. Они выстроены так, чтобы сохранить учащимся полноценные летние каникулы. Для 1-8-х классов рекомендовано завершить обучение до 15/16 мая (для пятидневки и шестидневки). Для 10-х классов завершить программы до 29/30 мая. 9-м и 11-м классам - до 5 июня.

Но окончательное решение о сроках завершения учебы каждый регион принимает сам. К примеру, московским школьникам выставят годовые оценки уже 15 мая. Затем занятия продолжатся дистанционно - участвовать в них можно по желанию. Уроки будут проходить в формате онлайн-консультаций, без домашки и оценок. Выпускники продолжат дистанционно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ с 18 по 29 мая.

Кстати

Учебный год в вузах начнется 1 сентября, сообщили в пресс-службе минобрнауки. Сроки приемной кампании будут зависеть от ЕГЭ, а все мероприятия перейдут в онлайн. Поступающие смогут подать заявление о приеме с документами в электронной форме. Пока минобрнауки придерживается таких сроков: последним днем приема документов на бюджетные места будет 10 августа. Первая волна зачислений - 19 августа, вторая - 24 августа. 1 сентября студенты начнут занятия. Формат обучения будет выбран исходя из эпидемиологической ситуации.

Подготовила Мария Агранович

Общество Образование Правительство Минпросвещения Правительство Минобрнауки ЕГЭ в России Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца
Глава Минздрава: Мужчины тяжелее переносят коронавирус, чем женщины
Путин сообщил об улучшении самочувствия Мишустина
Собянин: Кафе и рестораны откроются в Москве в последнюю очередь
Минэнерго: На нефтяном рынке есть первые признаки восстановления
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Родина
Родина
Как найти информацию о фронтовиках и их наградах на общедоступных сайтах