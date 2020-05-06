Решение о сроках ЕГЭ примут после майских праздников

Решение о корректировке сроков ЕГЭ может быть принято после майских праздников. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

- Мы исходим из того, что зачисление в высшие учебные заведения не может пройти без результатов Единого государственного экзамена. Это не прихоть министерства, а большой набор возможностей, которые открывает перед выпускниками существующий сегодня порядок зачисления в вузы, - рассказал Сергей Кравцов. - Пока проведение экзаменов планируется начать 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая это решение будет скорректировано в зависимости от ситуации по коронавирусу. Во главу угла мы должны ставить здоровье наших школьников. Я не исключаю перенос Единого государственного экзамена на более поздние сроки. О точных датах говорить пока рано. Давайте не торопить события. Каждое решение касается большого числа людей и должно быть взвешено.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что сроки основной волны ЕГЭ могут быть сдвинуты снова: есть варианты переноса ЕГЭ на середину июля или начало августа.

В министерстве просвещения подчеркнули: обсуждение сроков ЕГЭ ведется с привлечением экспертного сообщества. Все решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране в целом и в каждом регионе отдельно.

Девятиклассников могут освободить от экзаменов и выдать им аттестат по текущим оценкам. А вот ЕГЭ никто отменять не собирается

Об отмене Единого госэкзамена речи точно не идет: ЕГЭ собираются писать почти 800 тысяч ребят. Большинство из них - выпускники одиннадцатых классов, которые вовсю готовятся к поступлению в вузы.

Если сроки ЕГЭ сдвинутся - то и приемная кампания в вузах может "подвинуться" вслед за ними.

А вот девятиклассники, похоже, могут выдохнуть. ОГЭ для них могут отменить. Об этом также сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

- В отношении девятых классов принято решение, пока что итоговая аттестация состоится по двум предметам - русскому языку и математике, - рассказал он. - Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации для девятых классов. И аттестация прой­дет по текущим оценкам.

Кроме того, минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения учебного года-2019/20. Они выстроены так, чтобы сохранить учащимся полноценные летние каникулы. Для 1-8-х классов рекомендовано завершить обучение до 15/16 мая (для пятидневки и шестидневки). Для 10-х классов завершить программы до 29/30 мая. 9-м и 11-м классам - до 5 июня.

Но окончательное решение о сроках завершения учебы каждый регион принимает сам. К примеру, московским школьникам выставят годовые оценки уже 15 мая. Затем занятия продолжатся дистанционно - участвовать в них можно по желанию. Уроки будут проходить в формате онлайн-консультаций, без домашки и оценок. Выпускники продолжат дистанционно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ с 18 по 29 мая.

Кстати

Учебный год в вузах начнется 1 сентября, сообщили в пресс-службе минобрнауки. Сроки приемной кампании будут зависеть от ЕГЭ, а все мероприятия перейдут в онлайн. Поступающие смогут подать заявление о приеме с документами в электронной форме. Пока минобрнауки придерживается таких сроков: последним днем приема документов на бюджетные места будет 10 августа. Первая волна зачислений - 19 августа, вторая - 24 августа. 1 сентября студенты начнут занятия. Формат обучения будет выбран исходя из эпидемиологической ситуации.

Подготовила Мария Агранович