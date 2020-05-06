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06.05.2020 12:02
Рубрика: Общество

Росгвардия устроит в соцсетях концерт "Под знаменем Победы"

Текст: Михаил Фалалеев
Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, Росгвардия сумеет достойно поздравить ветеранов, сослуживцев и всех наших граждан. Будет организован онлайн-марафон "Под знаменем Победы", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет 7 мая 2020 года в 15-00 в соцсети "Одноклассники".
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Участниками концерта станут заслуженный артист России Сергей Маховиков, его супруга - популярная актриса театра и кино Лариса Шахворостова, творческие коллективы Росгвардии. Поддержку в организации концерта оказал Благотворительный фонд социальной защиты сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников войск правопорядка и членов их семей "Забота".

Фото: Пресс-служба ЗВО
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- Наши войска имеют богатую и героическую историю. В том числе и связанную с войсками НКВД, которые в годы Великой Отечественной войны принимали самое непосредственное участие как в боевых действиях, так и в охране тыла Красной Армии, обеспечении охраны важных объектов, которые работали для фронта, боролись с диверсантами и защищали граждан от преступников, - рассказал "РГ" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. - Сегодня в наших рядах 449 ветеранов Великой Отечественной войны, которые служили в наших войсках. И в этот великий праздник мы вспоминаем не только тех, кто жив, но и тех, кто, к сожалению, уже покинул нас.

Концертом "Под знаменем Победы" участники и организаторы поздравят не только ветеранов Великой Отечественной войны и всех граждан нашей страны, но и поблагодарят тех, кто находится сейчас на передовой борьбы с распространением коронавируса - в первую очередь, медицинских работников и, конечно, сотрудников Росгвардии, обеспечивающих порядок на улицах российских городов.

Кстати, "Под знаменем Победы" - уже второй масштабный совместный проект ведомства с членом Совета по культуре при Росгвардии, заслуженным артистом России Сергеем Маховиковым.

Фото: пресс-служба Президиума БиГ
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- В прошлом году ко Дню Победы мы проводили акцию "Пока сердца для чести живы", которая была посвящена военной теме в поэзии. Сейчас мы говорим о музыке и поэзии на передовой, - рассказал Сергей Маховиков. - И сейчас во многом благодаря искусству мы выстоим в этой непростой ситуации! Мы хотим донести до слушателей, что побеждаем не только лекарствами и оружием, но и духом. Встретимся на концерте "Под знаменем Победы"!

Пресс-служба Росгварии сообщила, что онлайн-трансляция будет доступна для просмотра 7 мая на официальной странице Росгвардии на сайте "Одноклассники.ру", а также в официальных группах ведомства в Инстаграм, "ВКонтакте" и на видеохостинге YouTube.

Общество Ежедневник Праздники Правительство Росгвардия 75-летие Победы

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