В древнеегипетской гробнице найдена роскошная серебряная маска

В Египте археологическая миссия Тюбингенского университета (Германия) раскопала тайную камеру с саркофагами священников, относящуюся к периоду правления XXVI династии фараонов, в которой находилась маска из серебра удивительно высокой чистоты.

Как сообщает Ahram Online, ранее неизвестная камера была найдена во время земляных работ в некрополе, обнаруженном в Саккаре в 2018 году. Она находится на дне комплекса, глубина которого составляет 30 метров. До сих пор считалось, что в его состав входило пять погребальных камер.

Шестая камера была спрятана за каменной стеной возрастом около 2600 лет. По словам Мустафы Вазири, генсекретаря Высшего совета по делам древностей Египта, в ней находились четыре плохо сохранившихся деревянных саркофага.

Один из гробов принадлежал женщине по имени Дидибастетт. Ее захоронение уникально. В Древнем Египте было принято в процессе мумификации извлекать внутренние органы из тела человека и помещать их в четыре сосуда, которые закупоривались и хранились в гробнице.

Считалось, что их охраняли божества, известные как четыре сына Гора. Однако в данном случае женщина была погребена с шестью сосудами, что противоречит древнеегипетской традиции. Археологи изучили содержимое двух "лишних" сосудов с использованием компьютерной томографии.

Предварительный анализ показал, что в них находятся человеческие органы. Из этого археологи сделали вывод, что Дидибастетт получила особую форму мумификации. Что это были за два "дополнительных" органа, сейчас изучает радиолог, входящий в состав миссии.

Изучение надписей на стенах и саркофагах показало, что в камере были похоронены священники и жрицы таинственной богини змей Ниут-Шаес. О ней мало что известно, но исследователи считают, что ее культ расцвел в период XXVI династии, которым датируется некрополь.

Уже установлены имена жрицы и священника культа Ниут-Шаес, которые были похоронены вместе. Их звали Аюпут и Тьянимит. Возможно, они были иммигрантами. Эти имена были типичны для ливийской общины, которая обосновалась в Египте при XXII династии (около 943-716 гг. до н.э.).

На лице жрицы находилась позолоченная серебряная маска. Миссия протестировала ее методом рентгеновской флуоресценции. Анализ показал, что маска изготовлена из серебра чистотой 99,07 процента, что выше аналогичного показателя у серебра современных стандартных проб.

Кроме того, эта позолоченная серебряная маска - первая, обнаруженная в Египте с 1939 года, и третья подобная реликвия из когда-либо найденных.