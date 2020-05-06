Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничительных мер в связи с коронавирусом в России, заявила глава ведомства Анна Попова.

"Мы предлагаем три этапа", - сказала Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и соцсферы.

Так, первый этап предполагает разрешение заниматься спортом на свежем воздухе. Откроются небольшие магазины и учреждения сферы услуг ограниченной площади.

На втором этапе разрешат прогулки с семьей, откроются объекты сферы торговли и услуг большей площади. Кроме того, начнут работу школы и детские сады.

На последнем этапе откроются парки и скверы, предприятия сферы торговли и услуг без ограничения количества посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы, а также предприятия общественного питания.

Соблюдение социальной дистанции на всех этапах отмены запретов остается обязательным.

Как подчеркнула Попова, на каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей смогут принимать решения о конкретных мероприятиях.