Россиян пригласили всей страной исполнить песню "День Победы"

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, День Победы - особая дата для каждой семьи в нашей стране.

"Легендарная песня Давида Тухманова стала неотъемлемой частью этого праздника со слезами на глазах. Сегодня в условиях самоизоляции участие во всероссийской акции #ПоемДеньПобеды - это прекрасная возможность поблагодарить наших дорогих ветеранов, вспомнить павших. Вместе с музыкантами в едином порыве, я надеюсь, эту композицию исполнят все жители России", - обратилась ко всем с просьбой поддержать народную акцию министр.

Организаторы акции Министерство культуры РФ, ассоциация "Духовое общество" имени Валерия Халилова, Музей музыки и Дом народного творчества имени В.Д. Поленова предлагают всем участникам акции снять свое выступление на видео и вложить его в соцсети с хэштегом #ПоемДеньПобеды.

Президент ассоциации "Духовое общество", генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов отметил, что в этом году мы впервые вынуждены встретить День Победы дома, в самоизоляции. "Давайте проведем "марафон Победы" и тем самым еще раз выразим благодарность ветеранам за их смелость, отвагу и веру - тем, кто подарил нам мир", - добавил он.