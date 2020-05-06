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06.05.2020 11:59
Рубрика: Культура

Россиян пригласили всей страной исполнить песню "День Победы"

Текст: Наталья Лебедева
9 мая жителей России объединит акция #ПоемДеньПобеды. Спеть всем вместе знаменитую песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова "День Победы" предложат ведущие основных теле- и радиоканалов после традиционной минуты молчания в 19:00. Петь можно, стоя на балконе или у окна, а в руки можно взять фотографии и портреты родственников - участников Великой Отечественной войны или тружеников тыла. Всероссийскую акцию поддержат музыканты и творческие коллективы по всей стране.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, День Победы - особая дата для каждой семьи в нашей стране.

Фото: РИА Новости
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"Легендарная песня Давида Тухманова стала неотъемлемой частью этого праздника со слезами на глазах. Сегодня в условиях самоизоляции участие во всероссийской акции #ПоемДеньПобеды - это прекрасная возможность поблагодарить наших дорогих ветеранов, вспомнить павших. Вместе с музыкантами в едином порыве, я надеюсь, эту композицию исполнят все жители России", - обратилась ко всем с просьбой поддержать народную акцию министр.

Организаторы акции Министерство культуры РФ, ассоциация "Духовое общество" имени Валерия Халилова, Музей музыки и Дом народного творчества имени В.Д. Поленова предлагают всем участникам акции снять свое выступление на видео и вложить его в соцсети с хэштегом #ПоемДеньПобеды.

Президент ассоциации "Духовое общество", генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов отметил, что в этом году мы впервые вынуждены встретить День Победы дома, в самоизоляции. "Давайте проведем "марафон Победы" и тем самым еще раз выразим благодарность ветеранам за их смелость, отвагу и веру - тем, кто подарил нам мир", - добавил он.

Культура Общество История День Победы

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