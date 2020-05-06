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06.05.2020 14:56
Рубрика: Культура

Российские кинематографисты попросили поддержать отрасль

Текст: Сусанна Альперина
Российская киноиндустрия находится в сложном положении. Кинематографисты стремятся привлечь внимание властей, чтобы поддержать отрасль. "РГ" уже писала о том, что продюсеры обратились в Роспотребнадзор с просьбой помочь киноиндустрии. Также кинодеятели обращались и в Минкульт, и в Минсвязи, и в Правительство РФ. Везде нашли понимание, но проблемы решаются медленно.
Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Вчера, 5 мая 2020 года, российские кинематографисты направили еще два обращения в адрес председателя правительства Михаила Мишустина и министра культуры Ольги Любимовой с просьбой принять меры поддержки в интересах работников киноиндустриии. В своем обращении они отмечают, что в связи с противоэпидемическими мерами из-за распространения коронавируса российское кинопроизводство полностью остановилось и профессионалы киноиндустрии оказались без работы. Инициатором обращения выступил Оргкомитет по созданию Межрегионального профсоюза кинематографистов. В частности, предлагается принять следующие меры (цитируется по документам):

Фото: Олег Савунов
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1. Внести изменение в Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2020 года № 485, устанавливающее порядок назначения пособия по безработице, а именно: исключить требование о необходимости быть уволенным с 1 марта 2020 года. Требование об увольнении лишает возможности получить максимальное пособие самозанятым гражданам и гражданам, работающим по договорам гражданско-правового характера.

2. Внести изменение в постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 434, а именно включить в перечень в наибольшей степени пострадавших отраслей в результате распространения новой коронавирусной инфекции сферы деятельности, входящие в подкласс ОКВЭД 59.1: "Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ" (код ОКВЭД 59.11) и "Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ" (код ОКВЭД 59.12), а также в подкласс ОКВЭД 59.2: "Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений".

Фото: iStock
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3. Снять ограничение на необходимость подтверждать снижение суммарного дохода на 30% для лиц, занятых в киноотрасли, для получения кредитных каникул, увеличив при этом их срок до 12 месяцев, а также отменить комиссию за расчетно-кассовое обслуживание для индивидуальных предпринимателей и самозанятых на этот период.

Письмо подписали известные кинематографические организации и деятели кино, представители различных профессий - актеры, режиссеры, операторы, художники по звуку и другие. Среди тех, кто поставил свою подпись: Вадим Абдрашитов, Елена Гликман, Федор Добронравов, Павел Костомаров, Андрей Кравчук, Дмитрий Назаров, Иван И. Твердовский, Алексей Попогребский, Сергей Мачильский, Максим Осадчий, Сергей Астахов, Владимир Башта, Максим Трапо, Андрей Худяков, Михаил Кричман, Денис Аларкон Рамирес, Владислав Опельянц и другие.

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