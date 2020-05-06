Российский посол принял землю с белорусских воинских захоронений

Настоятель минского храма-памятника Всех Святых Федор Повный в сопровождении почетного караула передал послу России в Беларуси Дмитрию Мезенцеву капсулы с землей, отобранной с семи тысяч воинских захоронений шести областей республики и Минска.

Они будут заложены на вечное хранение в Главном храме Вооруженных Сил России, сооружаемом в Подмосковье. Там будут воспроизведены имена десятков миллионов участников Великой Отечественной войны.

- Мы должны упрочить память о том удивительном подвиге, масштаб которого переоценить невозможно, а забыть - недопустимо, - отметил, принимая мемориальные капсулы, Дмитрий Мезенцев. - На этих кладбищах упокоены воины, защищавшие Беларусь, наше единое Отечество. То, что земля с захоронений из Беларуси будет передана в главный российский воинский храм, свидетельствует о единстве наших подходов к оценке истории, единстве нашего поклонения старшему поколению, победившему нацизм.