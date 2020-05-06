Русист: Все белорусские застолья объединяет тост за мирное небо

"Прошло 75 лет, и снова враг у наших рубежей. О нем много говорят, он сводит с ума, его нельзя пощупать, и все равны перед ним. Богатые и знаменитые тоже, оказывается, болеют от коронавируса… Люди разных национальностей объединились с одной целью-защитить стариков и детей, защитить свою страну, свою Родину. И снова плечом к плечу, и снова в атаку. История повторяется!" - пишет в своем эссе на XX Международный Пушкинский конкурс "РГ" "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" русист из Брестской области Беларуси Татьяна Власюк.

Фото: БЕЛТА

Учитель приводит скорбную статистику своей республики в Великой Отечественной войне: 209 разрушенных городов, 5454 уничтоженных деревень, 260 концлагерей, более двух миллионов человеческих жизней.

Брестская крепость, Хатынь - известные на весь мир места скорби и мужества. Белорусская земля пропитана кровью, полита слезами, война заглянула на каждую улицу, постучала в каждый дом.

"Земля не впитывала людскую кровь, и те, кого сгоняли зарывать траншеи с убитыми, с ужасом вспоминают об этом. Сегодня название этого места вам не скажет ничего, но наши дети знают о том, что здесь в 1942 году расстреляно около 3500 тысяч мирных евреев со всей округи", - описывает ужасы войны педагог. Общая беда, напоминает она, сплотила, помогла выжить, отстроить города и села.

Но мирная сегодняшняя жизнь, по мнению Татьяны, сделала людей равнодушными к героической истории своей страны, они перестали ценить верность, преданность, патриотизм.

"Особенно последнее слово вызывает улыбку у многих, мы забываем о том, что именно патриоты, говорящие на разных языках, но хорошо понимающие русскую речь, спасли мир от фашизма", - подчеркивает Татьяна.

Учитель с гордостью отмечает, что сочинения на тему войны многие ее ученики пишут сами, без дополнительных источников и помощи взрослых.

"Много узнаешь от детей в таких сочинениях подробностей, например, о том, что в годы Великой Отечественной войны не праздновали дни рождения, о родственниках, угнанных на принудительные работы в Германию, или стоявших на краю расстрельной ямы и спасшихся благодаря вере в Бога, или расстрелянных за связь с партизанами. В каждой семье свои традиции, единственное, что объединяет все белорусские застолья - это обязательный тост за мирное небо над головой", - пишет в своем эссе русист.

Учитывая сегодняшние реалии, считает она, автограф Победы еще не написан и написан будет нескоро.

"Хочется верить, что и в этом году мы сможем вместе с учениками 9 Мая отметить великий праздник - День Победы. Думаю, у нас будет возможность вспомнить и тот знаменитый снимок с надписью: "Мы дошли до Берлина. Мы живы". И через какое-то время, возможно, очень скоро на своих страницах в ВК, "Одноклассниках", Телеграмм и неважно еще на каких мы сможем сами написать: "Мы живы. Все будет хорошо", - заключает русист.