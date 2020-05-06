Русист: Все белорусские застолья объединяет тост за мирное небо

Учитель приводит скорбную статистику своей республики в Великой Отечественной войне: 209 разрушенных городов, 5454 уничтоженных деревень, 260 концлагерей, более двух миллионов человеческих жизней.
Брестская крепость, Хатынь - известные на весь мир места скорби и мужества. Белорусская земля пропитана кровью, полита слезами, война заглянула на каждую улицу, постучала в каждый дом.
"Земля не впитывала людскую кровь, и те, кого сгоняли зарывать траншеи с убитыми, с ужасом вспоминают об этом. Сегодня название этого места вам не скажет ничего, но наши дети знают о том, что здесь в 1942 году расстреляно около 3500 тысяч мирных евреев со всей округи", - описывает ужасы войны педагог. Общая беда, напоминает она, сплотила, помогла выжить, отстроить города и села.
Но мирная сегодняшняя жизнь, по мнению Татьяны, сделала людей равнодушными к героической истории своей страны, они перестали ценить верность, преданность, патриотизм.
"Особенно последнее слово вызывает улыбку у многих, мы забываем о том, что именно патриоты, говорящие на разных языках, но хорошо понимающие русскую речь, спасли мир от фашизма", - подчеркивает Татьяна.
Учитель с гордостью отмечает, что сочинения на тему войны многие ее ученики пишут сами, без дополнительных источников и помощи взрослых.
"Много узнаешь от детей в таких сочинениях подробностей, например, о том, что в годы Великой Отечественной войны не праздновали дни рождения, о родственниках, угнанных на принудительные работы в Германию, или стоявших на краю расстрельной ямы и спасшихся благодаря вере в Бога, или расстрелянных за связь с партизанами. В каждой семье свои традиции, единственное, что объединяет все белорусские застолья - это обязательный тост за мирное небо над головой", - пишет в своем эссе русист.
Учитывая сегодняшние реалии, считает она, автограф Победы еще не написан и написан будет нескоро.
"Хочется верить, что и в этом году мы сможем вместе с учениками 9 Мая отметить великий праздник - День Победы. Думаю, у нас будет возможность вспомнить и тот знаменитый снимок с надписью: "Мы дошли до Берлина. Мы живы". И через какое-то время, возможно, очень скоро на своих страницах в ВК, "Одноклассниках", Телеграмм и неважно еще на каких мы сможем сами написать: "Мы живы. Все будет хорошо", - заключает русист.