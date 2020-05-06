РЖД поддержит пригородные пассажирские перевозки в регионах

Ограничения, которые из-за коронавируса вводят региональные власти, серьезно повлияли на работу общественного транспорта. В пригородных поездах число пассажиров в разных регионах снизилось до 70%. При этом пригородные перевозчики вместе с региональными администрациями пытаются сохранить курсирование большинства электропоездов и обеспечить приемлемую социальную дистанцию между пассажирами.

Так, РЖД сообщили о том, что предоставят пригородным компаниям отсрочку разного вида платежей за аренду, чтобы их поддержать. Сейчас в России работают 25 пригородных пассажирских компаний, учредителями которых являются РЖД, частные инвесторы и региональные власти. Последние формируют заказ перевозчикам, заключают договора на обслуживание, определяют, где и как часто должны курсировать электрички, и устанавливают цены на билеты для пассажиров.

Как пояснили в ОАО "РЖД", пригородные перевозчики на 2 месяца получат беспроцентную отсрочку платежей по аренде, ремонту и техобслуживанию подвижного состава, а также по договорам на оказание услуг по управлению и эксплуатации. Оплата за апрель перенесена до 30 июня, за май - до 31 июля текущего года.

Пригородные железнодорожные перевозки остаются самым массовым видом транспорта. Ежедневно в стране курсирует около 6000 таких поездов, которые ежегодно перевозят свыше 1 млрд человек. Они востребованы в крупных городах и пригородах промцентров. В ряде дальних регионов для многих являются чуть ли не единственным способом вовремя добраться до места назначения.

В качестве профилактических мер на больших и малых вокзалах с наибольшим пассажиропотоком устанавливаются диспенсеры со специальными антисептическими составами для обработки рук. Проводится регулярная дезинфекция вокзальных помещений, платформ, переходов и подвижного состава. При этом используются моющие спецсредства, безопасные для здоровья человека и обладающие широким спектром антимикробного воздействия. Особое внимание уделяется дверям, ручкам, поручням и стенам.

Ранее на всей сети российских железных дорог была приостановлена работа ресторанов, кафе и столовых. Исключение сделали для тех, кто осуществляет доставку блюд и обслуживает клиентов навынос. Причем представители малого и среднего предпринимательства (МСП) могут рассчитывать на ту беспроцентную отсрочку по оплате аренды, о готовности предоставить которую РЖД уже объявили. Таким образом, компания выполняет решение правительства РФ по поддержке МСП.

О необходимости соблюдать социальную дистанцию на вокзалах пассажиров информируют указатели, памятки и напольная разметка, которая помогает отмерить безопасное расстояние. В залах ожидания на сиденьях размещены наклейки с рекомендациями по рассадке пассажиров.

- В вагонах электропоездов мы принимаем аналогичные меры, - пояснил замгендиректора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов. - Это необходимо для соблюдения социальной дистанции, чтобы люди не садились друг рядом с другом. Мы просим пассажиров отнестись к этому с пониманием.

Фото: РИА Новости

С 23 апреля новая полезная опция введена и для пассажиров поездов дальнего следования. Теперь при покупке билета в кассе "Федеральной пассажирской компании", на сайте РЖД или в мобильном приложении необходимо указывать свои контактные данные, к примеру, номер мобильного телефона или адрес электронной почты.

Это нужно для обратной связи с пассажиром: клиентов будут бесплатно уведомлять об изменениях в графиках движения поездов, на которые куплены билеты. Раньше пассажир мог сам решить, указывать ли свои контакты, но теперь, по приказу Минтранса РФ, процедура стала обязательной.

РЖД ввели повышенные меры безопасности

В поездах дальнего следования также соблюдается социальная дистанция: в купейных вагонах размещаются не более двух пассажиров в купе, в плацкартных - не более трех в одном отсеке. В вагонах с местами для сидения схема рассадки зависит от конфигурации: 2+2 или 3+2.

С безопасностью связаны и другие новшества. После каждого рейса поезда дезинфицируют в депо. А в пути уборка проводится проводниками не реже 4 раз в сутки, включая дополнительную дезинфекцию санитарных узлов и поверхностей. Для обработки применяют моющие средства на основе хлорактивных и кислородных добавок.

Также все поезда дальнего следования, включая "Сапсаны" и "Ласточки", оснастили бесконтактными инфракрасными термометрами, позволяющими измерять температуру тела человека на расстоянии. Замеры начинают проводить сразу после отправления поезда. Они проводятся 1 раз, когда состав находится в пути менее 5 часов. Когда время следования дольше, температуру измеряют не менее 2 раз в сутки. Если она оказывается повышенной, то на ближайшей станции к пассажиру приглашают медиков, а до остановки за ним присматривает поездная бригада.

РЖД и все железнодорожные перевозчики ведут постоянный мониторинг состояния здоровья сотрудников, контактирующих с пассажирами и задействованных в перевозках. В начале рабочего дня всем измеряется температура. При любых симптомах, указывающих на ухудшение состояния здоровья, они направляются домой для вызова врача и постановки диагноза.