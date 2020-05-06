Сборная России обыграла команду "Остального мира" на Кубке наций

Сборная России добилась первой победы на проходящем Кубке наций по шахматам.

В среду на турнире были сыграны партии третьего и четвертого раундов. Сначала российская команда провела поединок против сильной сборной Китая. Это противостояние завершилось вничью - 2:2. Россию представили Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Сергей Карякин и Александра Горячкина, а капитаном команды выступил Александр Мотылев. В составе сборной Китая выступили Дин Лижэнь, Юй Янъи, Вэй И и Цзюй Вэньцзюнь.

Следующим соперником россиян стала команда "Остального мира", которую представлял выходец из Ирана Алиреза Фируджа, перуанец Хорхе Кори, азербайджанец Теймур Раджабов, украинка Мария Музычук и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович в качестве капитана.

Российская команда добилась победы - 3:1. Ян Непомнящий был сильнее Теймур Раджабова, Сергей Карякин обыграл Хорхе Кори, партии Фируджа - Артемьев и Музычук - Гиря завершились вничью.

После четвертого раунда лидирует команда Китая - 7 очков. У команд Европы и США - по 5 баллов, у России - 4. Далее расположились команды "Остального мира" (2) и Индии (1).

В пятом раунде, который состоится 7 мая, соперником россиян станет сборная Индии.