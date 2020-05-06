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10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 13:59
Рубрика: Общество

Счетная палата: России нужна новая модель здравоохранения

Текст: Александр Проценко

Пандемия коронавируса должна мотивировать власти к формированию новой модели здравоохранения и основных социальных и экономических институтов. С таким заявлением выступила замглавы Счетной палаты РФ Галина Изотова.

Фото: Сергей Куксин/РГ
10 мифов о коронавирусе

Ранее СП сообщала, что готовит экспертно-аналитическое мероприятие для выработки рекомендаций по модернизации системы здравоохранения. "Сейчас всем важно сделать правильные выводы, скоординироваться и принять своевременные решения", - сказала Изотова.

В частности, она отметила, что по итогам своих проверок СП неоднократно делала акцент на необходимости увеличения финансирования и повышения качества профессиональной подготовки медперсонала - сегодня 41% пациентов не доверяют диагнозу врача.

Переходя к нынешнему моменту, Галина Изотова заявила, что снятие режима ограничений в России должно быть поэтапным, одномоментный выход повлечет вторую волну заражений. "Понятно, что единого рецепта, подходящего для всех, быть не может. Но все же, анализируя опыт других стран, мы видим, что экономическая активность должна наращиваться поэтапно, чтобы гарантировать безопасность населения. Нужно предусмотреть возможность постепенного возвращения граждан на работу, чтобы не допустить повторной волны", - подчеркнула замглавы СП.

Общество Здоровье Госфонды и контрольные органы Счетная палата Распространение коронавируса COVID-19

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