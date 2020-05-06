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06.05.2020 14:20
Рубрика: Культура

Сергей Пускепалис сыграл в военном фильме по рассказу Кира Булычева

Текст: Сусанна Альперина

Перед праздником Победы 8 мая в 22:25 на СТС состоится премьера короткометражного фильма "Временная связь", снятого по рассказу "Можно попросить Нину?" Кира Булычева. Главную роль в картине сыграл Сергей Пускепалис. Актер играет нашего современника - состоятельного ресторатора Вадима, который попадает во временную аномалию.

По сюжету в Москве 2020 года СМИ предупреждают, что скоро с огромной скоростью рядом с Землей пронесется опасный метеорит. Но обеспеченному ресторатору Вадиму все нипочем, поэтому он не меняет своих планов и спешит отпраздновать покупку нового заведения. По дороге к ресторану Вадим звонит подруге Нине, чтоб пригласить на банкет. Но из-за временной аномалии, связанной с метеоритом, на том конце трубку снимает другая Нина - тринадцатилетняя девочка, которая умирает от голода в холодной Москве 1942 года...

Фото: kinopoisk
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Чтобы получить разрешение на экранизацию рассказа, продюсеры долго уговаривали супругу известного писателя-фантаста - Киру Алексеевну Сошинскую. "Мы умышленно перенесли действие в наше время, чтобы показать, насколько сегодня актуальна тема связи между поколениями, - рассказывает автор сценария и режиссер Дмитрий Аболмасов. - И на мой взгляд, выбрали идеальный съемочный объект - ресторан на последнем этаже небоскреба. Получилось контрастно: главный герой, стоя у окна и возвышаясь над благополучной и красочной Москвой, говорит с ребенком из голодного, охваченного войной города".

"Согласился сниматься в картине сразу после прочтения рассказа Кира Булычева. До глубины души меня проняло! На съемках еще больше убедился в значимости этой истории. И мне бы хотелось, чтобы зрители почувствовали то же самое", - говорит Сергей Пускепалис. В фильме также снимались Софья Лебедева, Наталия Кислицына, Юрий Назаров, Валерий Новиков

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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