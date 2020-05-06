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06.05.2020 14:11
Рубрика: В мире

Шанхайский DisneyLand откроется 11 мая

Текст: Константин Волков

Тематический детский парк развлечений DisneyLand в Шанхае откроется 11 мая. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на компанию-оператора парка.

Парк закрыт с конца января из-за вспышки коронавируса.

Фото: Reuters
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Как заявил оператор, в первые дни после открытия количество посетителей будет ограничено, и в туры надо записываться заранее. Возможность забронировать посещение появится с 8 мая.

При этом в парке пока что не станут открывать детские игровые площадки и проводить театральные представления. Однако большая часть аттракционов и шоу, а также магазины и заведения общепита будут работать.

В мире Восточная Азия Китай

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