Шура "Би-2": Работаем над новыми песнями и готовимся к туру

Иногда нам удается исполнить заветную мечту, только когда оказываемся в непривычной ситуации или, неожиданно, - в одиночестве. Многие поэты, писатели, музыканты, ученые могут об этом рассказать… Вот и лидер группы "Би-2" - гитарист и певец Шура Би-2 сумел осуществить давнюю цель только сейчас - запустил в интернете культурно-просветительную программу, о которой мечтал много лет. Но прежде не хватало времени из-за регулярных гастролей. Поэтому, наверное, даже рад самоизоляции, которая помогла раскрыть его неожиданные таланты…

О том, почему поговорка "Нет худа без добра" особенно актуальна в непростые времена, Шура "Би-2" рассказал обозревателю "РГ".

"Би-2" первыми из звезд пострадали от коронавируса - еще в начале марта вам пришлось отменять концерты в Германии и Чехии, когда в России выступлении еще продолжались … Значит, жизни в самоизоляции вы научились раньше других - как-то воспользовались таким преимуществом?

Шура Би-2: Сразу оговорюсь: концерты мы не отменяли, а только перенесли - либо на осень этого года, либо на зиму следующего года. Да, коронавирус ударил по всем артистам и по нам в том числе, но здесь тоже есть определенные плюсы. Конечно, в первую неделю мне было тяжело. Но потом помогла жена - Лиза Би-2. Благодаря ей я стал стримером, и теперь два раза в неделю я веду прямые эфиры в Instagram. По средам из аккаунта проекта "Куртки Кобейна", а по субботам в своем личном - shurab2band. Прежде я никогда этого не делал. А теперь жена помогла, убедила, поддержала.

Так может, постепенно и телеведущим станете на каком-нибудь популярном телеканале, или у вас есть договоренность с коллегами о том, что всегда: "Первым делом самолеты…"?

Шура Би-2: Все люди в нашей группе взрослые и семейные. У каждого свои планы и своя жизнь. Но и в самоизоляции мы общаемся каждый день. Сейчас заняты нашим новым синглом "Депрессия". Вместе с режиссером Максом Шишкиным, который живет в Казахстане, пытаемся дистанционно сделать первое мультипликационное игровое видео - не выходя из дома. Главное в самоизоляции всегда быть занятыми каким-то интересным делом.

Легко ли было освоиться в новом деле? Как выбираете программу своих часовых программ, фактически "ликбеза" на музыкальные темы: по настроению или согласно какому-то просветительскому замыслу?

Шура Би-2: Да, план четкий и заранее определенный. В среду рассказываю о новом проекте "Куртки Кобейна". В нем мы представляем всех участников проекта (а это очень много отличных музыкантов, цвет российского рока, - Прим. Ред.), говорим о том, как работали над альбомом. Ну и раскрываем секреты и тонкости совместного творчества… А по субботам моими гостями становятся разные творческие люди. Совсем недавно были Александр Ревва, Сергей Бурунов.

Самое интересное - не говорить с ними о том, что знают все… Например, я узнал что Ревва был воспитан на классической музыке, рос на концертах Святослава Рихтера. А Сергей Бурунов оказался мощным экспертом в музыке psytrance.

В общем, пытаюсь узнать людей с иной стороны, и вывести свою программу на полезный музыкально-интеллектуальный уровень (Таких ведь в эфире, согласитесь, совсем не много - прим. "РГ").

Вы и раньше отличались тем, что очень многое успеваете. Со стороны кажется, что вы прирожденный трудоголик и человек любящий работать много и планомерно… Признайтесь, вы редкий музыкант, у которого есть ежедневник, в котором все дела расписаны на месяц вперед?

Шура Би-2: Никогда в жизни не пользовался ежедневником. Потому что мне повезло - у меня прекрасная и очень креативная жена. И к каждому стриму мы готовимся основательно: сначала это работа редакционная, затем за несколько часов до эфира мы проговариваем все моменты, прорабатываем нюансы. Это очень серьезная работа.

Чувствуете ли вы необходимость созваниваться с коллегами, заботясь об их оптимизме и творческой форме, поскольку одиночество, с которым мы ныне столкнулись - не все выдерживают одинаково хорошо?

Шура Би-2: С Лёвчиком (солист группы - Лёва Би-2 - прим. "РГ") мы созваниваемся каждый день. А с музыкантами и техническим составом у нас есть общий чат, где мы постоянно переписываемся. К тому же, я попросил всех обязательно раз в неделю проходить программу нашего шоу, чтобы к моменту выхода из самоизоляции вся она была, как говорится, в руках, в пальцах….

Вы уже задумываетесь о том, что с вами будет дальше, когда коронавирус наконец-то отступит? Готовитесь к этой долгожданной поре?

Шура Би-2: Я не провидец, но выйдем мы из самоизоляции уже в совсем другой мир. Я оптимист и обращаюсь к нашим слушателям: ребята, мы перенесли все наши концерты, но ни один из них не отменится и ничто не отразится на их качестве. Обязательно приедем в каждый город, который планировали приехать. Да, мир изменится. Но сами-то мы постараемся не меняться. Ну, если только еще в лучшую сторону

Пишутся ли сейчас новые песни, делаются новые аранжировки или пока для этого нет настроения и нынешнюю пору лучше просто переждать, чтобы накопить силы и позитивное настроение на будущее?

Шура Би-2: Уже сейчас мы плотно работаем над записью и сведением нового альбома. Пока готовы четыре песни. Две из них - "Пекло" и "Мосты" - уже вышли. А в конце мая появится еще один сингл - "Депрессия". Ну, а как только закончиться режим самоизоляции, сразу засядем в студию и запишем остальные песни.

Назовите три книги, три пластинки и три фильма, которые, по вашему мнению, особенно могли бы пригодиться всем нам в самоизоляции?

Шура Би-2: Из альбомов я бы посоветовал послушать замечательного британского музыканта по имени Tom Misсh. Он делает легкую и позитивную музыку. Особенно советую послушать его последний альбом.

Да и мой хороший друг Антон Севидов из Tesla Boy недавно записал первую русскоязычную пластинку "Андропов". Из нового еще очень рекомендую послушать три сингла Дианы Арбениной : "Рим", "Казино" и "Самый красивый гопник".

Ну, а из кино, - что бы поднять себе настроение - порекомендовал бы фильм Yesterday. Из сериалов - "Проповедник" и "Карнавал".

Теперь про книги. Лично меня в последнее время меня все больше тянет в "Серебряный век", в историю России и начало XX века. Читаю Виктора Шкловского "Жили-Были", Нину Берберову "Курсив Мой" и раз в год обязательно перечитываю "Сто лет одиночества" Маркеса.

Хорошие музыканты - все-таки обычно немного и пророки… В какой из песен "Би-2" возможно есть ответ на вопрос о том, что происходит с миром сегодня и что будет дальше?

Шура Би-2: Да в любой!..