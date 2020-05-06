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06.05.2020 20:51
Рубрика: В мире

Смертность от коронавируса превысила в Британии показатели всех стран Европы

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Британия трагически опоздала. Безмятежно проведя Рождество и подведя черту под изнурительной эпопеей Brexit, на Альбионе стали потихоньку присматриваться к тому, что происходит по ту сторону Ла-Манша и в остальном мире. А в мире уже вовсю разворачивался корнонавирус.

Лишь во второй половине марта правительство Соединенного Королевства стало обсуждать вопрос о том, надо или не надо закрыться на карантин. То есть "запечатать" въезд в Лондон. Поводом к этому, не в последнюю очередь, стало и то, что число умерших от коронавируса в британской столице намного превысило показатели в остальных регионах страны.

После изнурительных дебатов было решено отправить школьников по домам, отменив занятия в учебных заведениях на неопределенный срок. Вслед за этим закрылись все районные поликлиники страны, оставив доступ к участковым терапевтам исключительно посредством телефона. Ученые медики и высокие политики между тем горячо обсуждали не стоит ли пустить вирус на самотек, чтобы, массово переболев, британцы обрели защиту от СOVID-19. К счастью, премьер-министр Борис Джонсон и сторонники этой экстравагантной концепции, проиграли с разгромным счетом.

Фото: Пресс-служба Mini.
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Между тем, стало абсолютно ясно, что робкие превентивные меры не сработали. К концу марта в Британии были заражены коронавирусом уже 17 тысяч человек и умерли 1019. Далее смертность от СOVID-19 стала подниматься вверх по спирали с ужасающей скоростью, которую в панике уже невозможно было остановить: на 28 апреля официальная цифра умерших от коронавируса составила 26097 человек. Усилившиеся карантинные меры не смогли сдержать размах эпидемии, пошедшей вразнос. Стало очевидно, что Британия оказалась не готовой к войне.

В отличие от большинства стран Европы, она не ввела жесткие меры карантина, играя в либерализм ценой потери жизней своих граждан. При том что эпидемия раскручивалась с возрастающей скоростью, правительство Соединенного Королевства не закрыло на раннем этапе свою страну на замок. Как сообщает британская Daily Telegraph со ссылкой на официальные источники, до введения жестких ограничительных мер в Британию успели въехать, как минимум, 20 тысяч человек, зараженных коронавирусом. Из них отправили на карантин менее 300.

Исходя из предоставленной Всемирной организацией здравоохранения формулы распространения инфекции, было подсчитано, что въехавшие в Британию носители коронавируса инфицировали еще около 50 тысяч человек. И что эти зараженные, соответственно, передали коронавирус по цепочке другим.

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Приоткрывшаяся сегодня статистика гласит, что, по данным Министерства внутренних дел Британии, с 1-го января и по конец марта этого года в страну прибыли 18,1 млн человек, среди которых были как туристы, так и жители стран, зараженных коронавирусом. Однако медицинских тестов на коронавирус прибывшим сделано не было.

Президент профсоюза Ассоциации медперсонала больниц Клаудиа Паолони выступила с призывом провести общественное расследование, которое должно заставить правительство Соединенного Королевства объяснить, как случилось, что Британия допустила самую высокую смертность в Европе. На 6 мая число умерших от коронавируса составило в Соединенном Королевстве 32427. Общее число зараженных - 194990.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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Комментируя эту ужасающую статистику, профессор Кембриджского Университета сэр Дэвид Шпигелхолтер сказал, что мы можем быть уверены: все представленные данные являются "существенно недооцененными " относительно истинного числа умерших. Сравнивая ситуацию в Италии и в Британии, Дэвид Шпигелхолтер подчеркнул: "Мы можем с уверенностью утверждать, что ни в одной из этих стран дела не идут хорошо. Но это не "Евровидение", и потому не имеет смысла выстраивать их по ранжиру. Население Соединенного Королевства несколько больше, чем в Италии".

Между тем правительство Британии готовится пересмотреть правило двухметровой дистанции, поскольку оно якобы становится основной помехой для скорейшего открытия школ и предприятий. Акцент, оправдывающий идею скорейшего ослабления - а в недалекой перспективе и снятия карантина, ставится на том, что, по последним данным, коронавирус будто бы плохо передается по воздуху.

Такого рода детали сегодня собираются в единое "досье", так как правительство Бориса Джонсона готовится согласовывать стратегию выхода Британии из карантина. В минувшие выходные правительство попросило деловые круги страны прислать свои соображения на предмет возвращения к работе служб и предприятий. Ожидается, что в ближайшие дни Джонсон соберет своих министров на саммит в загородной правительственной резиденции в Чекерс для разработки плана дальнейших действий.

Британия потеряла в бою с коронавирусом колоссальное число своих граждан. Это огромная трагедия для страны и для всего мира. Но не исключена и еще одна весомая потеря: репутация Соединенного Королевства на какое-то время может оказаться чуть ниже привычного. Политическими ошибками и промахами, пожалуй, непросто будет оправдать случившуюся трагедию.

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