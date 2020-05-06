СМИ сообщили о досрочном завершении чемпионата России по футболу

Сезон первенства России по футболу, приостановленный из-за пандемии коронавируса, с высокой долей вероятности будет досрочно завершен. Об этом информирует "Спорт-Экспресс".

Сообщается, что официально о данном решении будет объявлено 15 мая на исполкоме РФС с учетом мнения большинства участников турнира. Чемпионом станет питерский "Зенит", лидирующий в таблице после 22 туров, а команды в еврокубки выйдут в соответствии с занятыми местами.

Таким образом, зенитовцы и столичный "Локомотив" заработают прямые путевки в Лигу чемпионов, "Краснодар" сыграет в квалификации соревнования, стартовав с третьего раунда, в групповой этап Лиги Европы попадет "Ростов", ЦСКА начнет выступления с третьего отборочного раунда, "Динамо" - со второго.

Два последних клуба РПЛ - "Крылья Советов" (Самара) и "Ахмат" (Грозный) - не вылетят в первый дивизион. Выходит, следующий сезон Премьер-лиги пройдет с 18 командами. Если "Ротор" (Волгоград) и "Химки" пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу. Важная деталь: идея о временном возвращении на систему "весна-осень" не была одобрена.