На 10 мая в Польше назначены выборы президента, провести которые невозможно. В разгар эпидемии коронавируса страна переживает политическое землетрясение, а власти ищут выход из тупика, в который они сами себя загнали.

Напомним, что, в соответствии с конституцией, президентские выборы должны были состояться в ближайшее воскресенье. При этом, по данным на 6 мая, в стране почти 15 тысяч зараженных COVID-19, 723 из них умерли. В Польше с 20 марта действует режим эпидемии. В связи с этим в начале апреля министр здравоохранения Лукаш Шумовский заявил, что отправить 30 миллионов избирателей на участки в такой момент - слишком рискованно.

Однако правящая в Польше партия "Право и Справедливость" не заинтересована в проволочках, поскольку в нынешней кризисной ситуации действующий глава государства Анджей Дуда имеет все шансы победить уже в первом туре. По данным опроса центра Ipsos, в начале мая за президента готовы отдать свои голоса 63 процента опрошенных. Для сравнения: в конце февраля за него намеревался голосовать 41 процент избирателей. Увеличение электората действующего главы государства на 22 процента за столь короткое время, проведенное в основном в изоляции, стало следствием прежде всего того, что оппозиционные кандидаты не имели возможности проводить нормальную избирательную кампанию, ограничившись выступлениями в соцсетях. Зато Анджей Дуда в это сложное время постоянно появляется на экранах телевизоров, выступая в роли "отца нации" и зарабатывая голоса сомневающихся.

Сенат отверг поправки в избирательный кодекс - проведение выборов по почте недостаточно безопасно для избирателей

Рассмотрев все варианты, в правительстве поняли, что единственно возможный - голосование по почте. 6 апреля подконтрольная правящей партии нижняя палата парламента - сейм - одобрила поправки в избирательный кодекс, которые позволяют изменить форму проведения выборов в ситуации эпидемии. Для того, чтобы эти поправки вступили в силу, нужно было заручиться одобрением верхней палаты - сената, и подписью президента. Но в сенате - в отличие от сейма - большинство у оппозиционных партий, кандидаты которых призывают бойкотировать выборы. В их интересах сорвать победоносные для действующего президента выборы 10 мая.

Во вторник поздно вечером сенат 50 голосами против 35 отверг поправки в избирательный кодекс, мотивировав это тем, что проведение выборов по почте недостаточно безопасно для избирателей. Тогда же Государственная избирательная комиссия заявила о невозможности организовать в столь короткий срок обычное голосование. Теперь польским властям нужно принять решение, как поступить. Рассматриваются варианты от отставки президента или объявления чрезвычайного положения, что позволит отодвинуть выборы на несколько месяцев, до роспуска парламента. У властей остался только один призрачный шанс провести выборы 10 мая: "продавить" в сейме вариант голосования по почте. Для этого депутатам нижней палаты нужно отменить вето сенаторов квалифицированным большинством голосов.

И все это, напомним, происходит в стране, где пока не наблюдается снижения заболеваемости COVID-19.

За три дня до выборов поляки все еще не знают, когда и как они будут выбирать президента.