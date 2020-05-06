Новости

Бизнесу в 2020 году установят льготный срок уплаты административных штрафов 19:13
В Сети запущен новый бот, который советует, что посмотреть по ТВ 19:10
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма "Веном" 19:10
Путин наградил монгольскую фронтовичку и норвежского мэра 19:09
Названа главная кандидатка на замену Деппа в "Пиратах Карибского моря" 19:05
В Росавиации раскрыли число зарегистрированных беспилотников 18:56
Тони Старка в роли Железного человека заменит чернокожая девушка 18:50
В мире запущена акция исполнения песни "День Победы" 18:49
Под Тверью ливень размыл несколько дорог 18:49
Путин исключил Решетникова из рабочей группы по нацпроектам 18:47
В Подмосковье найден мертвым миллиардер Дмитрий Босов 18:46
У депутата ГД Светланы Максимовой подтвердился коронавирус 18:44
Фримен, Стонтон и Грег снимутся в "Говорящих головах" Алана Беннетта 18:44
Путин распорядился выделить 3 млрд руб на гранты 18:43
В Новороссийске прокомментировали фото с "дезинфекцией гальки" на пляже 18:39
Грузия поблагодарила Украину за отказ назначить Саакашвили вице-премьером 18:30
Собянин: Кафе и рестораны откроются в Москве в последнюю очередь 18:30
Тысяча музыкантов под руководством Юрия Башмета исполнят "День Победы" 18:23
Котяков рассказал, сколько человек получают максимальное пособие по безработице 18:23
Доктора нашли новый способ лечения ожирения печени 18:20
Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара 18:17
В Киргизии начали награждать ветеранов ВОВ медалью "75 лет Победы" 18:10
Археологи отыскали золото династии Мин 17:57
В аэропорту Краснодара установили боевой самолет "ночных ведьм" 17:51
Режим самоизоляции в Москве после 12 мая ослаблять не будут 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 19:03
Рубрика: В мире

Выборы на бюллетене

За три дня до выборов президента поляки не знают, когда и как голосовать
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(8151)
На 10 мая в Польше назначены выборы президента, провести которые невозможно. В разгар эпидемии коронавируса страна переживает политическое землетрясение, а власти ищут выход из тупика, в который они сами себя загнали.
Фото: PK/REUTERS Фото: PK/REUTERS
Фото: PK/REUTERS

Напомним, что, в соответствии с конституцией, президентские выборы должны были состояться в ближайшее воскресенье. При этом, по данным на 6 мая, в стране почти 15 тысяч зараженных COVID-19, 723 из них умерли. В Польше с 20 марта действует режим эпидемии. В связи с этим в начале апреля министр здравоохранения Лукаш Шумовский заявил, что отправить 30 миллионов избирателей на участки в такой момент - слишком рискованно.

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
Поляки рассказали "РГ", как они переживают эпидемию коронавируса

Однако правящая в Польше партия "Право и Справедливость" не заинтересована в проволочках, поскольку в нынешней кризисной ситуации действующий глава государства Анджей Дуда имеет все шансы победить уже в первом туре. По данным опроса центра Ipsos, в начале мая за президента готовы отдать свои голоса 63 процента опрошенных. Для сравнения: в конце февраля за него намеревался голосовать 41 процент избирателей. Увеличение электората действующего главы государства на 22 процента за столь короткое время, проведенное в основном в изоляции, стало следствием прежде всего того, что оппозиционные кандидаты не имели возможности проводить нормальную избирательную кампанию, ограничившись выступлениями в соцсетях. Зато Анджей Дуда в это сложное время постоянно появляется на экранах телевизоров, выступая в роли "отца нации" и зарабатывая голоса сомневающихся.

Сенат отверг поправки в избирательный кодекс - проведение выборов по почте недостаточно безопасно для избирателей

Рассмотрев все варианты, в правительстве поняли, что единственно возможный - голосование по почте. 6 апреля подконтрольная правящей партии нижняя палата парламента - сейм - одобрила поправки в избирательный кодекс, которые позволяют изменить форму проведения выборов в ситуации эпидемии. Для того, чтобы эти поправки вступили в силу, нужно было заручиться одобрением верхней палаты - сената, и подписью президента. Но в сенате - в отличие от сейма - большинство у оппозиционных партий, кандидаты которых призывают бойкотировать выборы. В их интересах сорвать победоносные для действующего президента выборы 10 мая.

Фото: AFP/Olivier DOULIERY
Трамп опроверг слухи о возможности переноса выборов

Во вторник поздно вечером сенат 50 голосами против 35 отверг поправки в избирательный кодекс, мотивировав это тем, что проведение выборов по почте недостаточно безопасно для избирателей. Тогда же Государственная избирательная комиссия заявила о невозможности организовать в столь короткий срок обычное голосование. Теперь польским властям нужно принять решение, как поступить. Рассматриваются варианты от отставки президента или объявления чрезвычайного положения, что позволит отодвинуть выборы на несколько месяцев, до роспуска парламента. У властей остался только один призрачный шанс провести выборы 10 мая: "продавить" в сейме вариант голосования по почте. Для этого депутатам нижней палаты нужно отменить вето сенаторов квалифицированным большинством голосов.

И все это, напомним, происходит в стране, где пока не наблюдается снижения заболеваемости COVID-19.

За три дня до выборов поляки все еще не знают, когда и как они будут выбирать президента.

В мире Европа Польша

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца
Глава Минздрава: Мужчины тяжелее переносят коронавирус, чем женщины
Путин сообщил об улучшении самочувствия Мишустина
Собянин: Кафе и рестораны откроются в Москве в последнюю очередь
Минэнерго: На нефтяном рынке есть первые признаки восстановления
Как живет кубинская глубинка во время пандемии коронавируса
Чем живут рядовые жители Германии во время пандемии коронавируса