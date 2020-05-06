Открыта "спящая" и самая близкая к Земле черная дыра

Найдена самая близкая к Земле черная дыра. Расстояние до нее составляет всего тысячу световых лет. У светила есть "компаньоны".

Открытие сделали астрономы из Европейской южной обсерватории (ESO), их исследование опубликовано в журнале Astronomy&Astrophysics.

Обнаруженная черная дыра находится ближе других к Солнечной системе и входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом. Объект был зафиксирован по двум его звездам-компаньонам при наблюдении в обсерватории ESO Ла Силья в Чили.

При этом ученые считают, что в будущем может быть обнаружено множество подобных черных дыр.

- Мы были поражены, когда поняли, что это первая кратная система звезд с черной дырой, видимая простым глазом, - рассказал сотрудник Академии наук Чешской республики в Праге Петр Хадрава.

В южном полушарии находку можно разглядеть на темном безоблачном небе без бинокля или телескопа. Одна из двух видимых звезд обращается вокруг своего невидимого компаньона за 40 дней, а вторая находится на большом расстоянии от этой внутренней пары. Ученые сумели выявить присутствие черной дыры, исследуя орбиту звезды внутренней пары. Масса объекта составляет по меньшей мере четыре массы Солнца.

На сегодняшний день астрономы нашли в нашей Галактике лишь около двух десятков черных дыр. Почти все, в отличие от этой, активно взаимодействуют со своим окружением, заявляя о себе мощным рентгеновским излучением.

Открытие "спящей" невидимой черной дыры подсказывает, что на самом деле в Галактике их могут быть сотни миллионов.