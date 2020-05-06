США и Великобритания начали торговые переговоры

Соединенные Штаты и Великобритания намерены ускорить темпы консультаций по заключению соглашения о свободной торговле. Об этом говорится в заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

Документ был распространен после того, как Вашингтон и Лондон пятого мая по видеосвязи начали первый этап переговоров. По словам Лайтхайзера, США обсуждают с Великобританией соглашение, которое "укрепит экономики двух стран, поддержит хорошо оплачиваемые рабочие места и значительно нарастит возможности для торговли и инвестиций", - цитирует ТАСС.

Планируется, что в рамках первого этапа - с 6 по 15 мая - состоится несколько консультаций. На них британскую сторону представит аппарат министра внешней торговли Элизабет Трасс, а США - помощник Лайтхайзера по Европе и Ближнему Востоку Дэн Маллэни.

По данным Вашингтона, двусторонний товарооборот составляет 269 миллиардов долларов.