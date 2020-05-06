Страны Балтии планируют открыть границы между собой с 15 мая

С 15 мая страны Балтии договорились открыть внутренние границы для свободного перемещения граждан трех стран - Эстонии, Латвии и Литвы. Об этом 6 мая написал в своем Twitter премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

"Принимая во внимание успешное сдерживание распространения COVID-19 по всей Прибалтике, мы с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом договорились об открытии внутренних границ стран Балтии с 15 мая и о свободном передвижении наших граждан. Те, кто прибывает из других стран, должны будут пройти 14-дневный карантин", - написал Кариньш в Twitter.

Министр транспорта Латвии Талис Линкайтис также заявил 6 мая, что Латвия уже с 13 мая может возобновить международные воздушные и морские перевозки. Однако конкретное решение об этом должно быть принято на заседании правительства. Кроме того, с 18 мая Латвия может открыть сухопутные границы. При этом министр отметил, что определенные ограничения в транспортных пассажирских перевозках сохранятся, поскольку пандемия пока не побеждена. В том числе, может сохраниться на более длительный срок и требование 14-дневного карантина для граждан всех стран, кроме трех государств Балтии.