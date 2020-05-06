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Тони Старка в роли Железного человека заменит чернокожая девушка

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    06.05.2020, 18:50
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Тот факт, что место Железного человека в киновселенной Marvel после "Финала" кто-то рано или поздно должен занять, уже давно не дает покоя фанатам.

Фото: instagram.com/ spdrmnkyxxiii
Том Холланд заменил Тома Харди в костюме Венома на новом постере

Преемников на посту лидера Мстителей называлось очень много - среди них Человек-паук, Сэм Уилсон и другие достойные супергерои.

Но в Marvel, судя по всему, решили пойти несколько иным путем. Как сообщает The Cinema Spot, студия запустила в работу сериал "Железное сердце" для сервиса Disney+.

По информации источника, главной героиней нового шоу станет 15-летняя чернокожая девушка-вундеркинд Рири Уильямс. Будучи студенткой Массачусетского технологического института, она самостоятельно соберет прототип железной брони и займет место Тони Старка.

У проекта на данный момент нет шоураннера и сценариста, а съемки запланированы на 2021 год, с учетом эпидемиологической обстановки, скорее всего на его вторую половину.

Ранее в Сети появлялась информация, что в этом сериале к своей звездной роли каким-то нетривиальным образом вернется и сам Роберт Дауни-младший.

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