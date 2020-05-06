Тони Старка в роли Железного человека заменит чернокожая девушка

Тот факт, что место Железного человека в киновселенной Marvel после "Финала" кто-то рано или поздно должен занять, уже давно не дает покоя фанатам.

Преемников на посту лидера Мстителей называлось очень много - среди них Человек-паук, Сэм Уилсон и другие достойные супергерои.

Но в Marvel, судя по всему, решили пойти несколько иным путем. Как сообщает The Cinema Spot, студия запустила в работу сериал "Железное сердце" для сервиса Disney+.

По информации источника, главной героиней нового шоу станет 15-летняя чернокожая девушка-вундеркинд Рири Уильямс. Будучи студенткой Массачусетского технологического института, она самостоятельно соберет прототип железной брони и займет место Тони Старка.

У проекта на данный момент нет шоураннера и сценариста, а съемки запланированы на 2021 год, с учетом эпидемиологической обстановки, скорее всего на его вторую половину.

Ранее в Сети появлялась информация, что в этом сериале к своей звездной роли каким-то нетривиальным образом вернется и сам Роберт Дауни-младший.