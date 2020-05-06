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Рубрика: В мире

Трамп не исключил задержек в создании вакцины от коронавируса в США

Фото: AFP/Brendan Smialowski Фото: AFP/Brendan Smialowski
Фото: AFP/Brendan Smialowski

Американские специалисты рассчитывают создать вакцину от коронавируса до конца этого года, однако полной уверенности в том, что это удастся сделать - нет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC.

Фото: iStock
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Журналисты уточнили у американского лидера, по-прежнему ли он считает, что препарат будет разработан в указанные ранее сроки. На это хозяин Белого дома заявил, что ни в чем не может быть уверен, однако "есть отличные шансы" на успех в этой работе, пишет ТАСС.

Трамп рассказал, что ежедневно получает информацию о том, как идет работа над вакциной. "У них дела идут отлично", - отметил президент США.

Напомним, на днях Трамп выразил уверенность, что до конца текущего года специалисты создадут вакцину от нового коронавируса. "Мы активно работаем над этим", - заявил политик в эфире телеканала Fox News. Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи утверждал, что власти не могут гарантировать появление вакцины к январю 2021 года.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 70,9 тысячи человек. Страна является лидером по данным показателям в мире.

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