У министра культуры РФ Ольги Любимовой нашли коронавирус

Тест министра культуры РФ Ольги Любимовой на COVID-19 дал положительный результат. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент глава Минкультуры находится в самоизоляции дома. "Болезнь протекает в легкой форме, речи о госпитализации не идет", - уточнила пресс-секретарь министра Анна Усачева.

Даже в таких обстоятельствах Ольга Любимова продолжает работать. Она проводит совещания в режиме видеоконференций, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах.