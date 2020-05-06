У прилетевших из Москвы стюардов Air China обнаружили коронавирус

В Китае еще у двух человек обнаружили коронавирус. Заболевшие - сотрудники авиакомпании Air China. Они обслуживали рейс CA910 Москва-Пекин 27 апреля. После прилета у 27 пассажиров был выявлен SARS-CoV-2.

Инфицированных отправили на карантин. А спустя неделю тех, кто контактировал с заболевшими, протестировали на коронавирусную инфекцию. У двух стюардов тесты оказались положительными.

Ранее посольство КНР в РФ сообщило, что с 8 мая россияне, решившие полететь в Пекин рейсом Air China, обязаны предоставлять документ об отсутствии у них COVID-19. "Справка должна быть получена не менее чем за 120 часов до рейса", - отметили в дипмиссии, пояснив, что анализ могут провести только шесть медицинских учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга. Их контактные данные размещены на сайте посольства.