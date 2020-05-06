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У вирусологов накопились вопросы к США

В последнее время некоторые американские политики, несмотря на распространение эпидемии в стране, продолжают обвинять и перекладывать вину за эпидемию на Китай, требуют провести расследование в Уханьском институте вирусологии. Однако мировые СМИ, включая ведущие американские, считают, что международное расследование должно пройти в отношении США, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Американское общество хочет знать, почему правду о коронавирусе от него так долго скрывали. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Американское общество хочет знать, почему правду о коронавирусе от него так долго скрывали. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Американское общество хочет знать, почему правду о коронавирусе от него так долго скрывали. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Во-первых, США должны обеспечить доступ ВОЗ и другим международным структурам в биотехнологическую лабораторию в Форт-Детрике для расследования, чтобы ответить на озабоченности и сомнения американского общества по поводу работы по изучению коронавируса нового типа и разъяснить проблему возможной утечки вирусного материала из лаборатории.

Как сообщает американский сайт Politico, долгие годы эта лаборатория была секретной базой Центрального разведывательного управления, где проводили эксперименты, связанные с химическими препаратами и психотропным материалом. Почему в июле прошлого года эта лаборатория была временно закрыта, а потом ее деятельность была восстановлена? Американское общество нуждается в разъяснении.

Во-вторых, в США следует провести международное расследование по поводу замалчивания распространения коронавирусной инфекции, которую выдавали за сезонную эпидемию гриппа. В 2019 году во время сезонной эпидемии гриппом заразилось более 30 миллионов американцев. Власти признали, что некоторые летальные исходы "от гриппа" на самом деле были спровоцированы новым коронавирусом. Чтобы в кратчайшие сроки обуздать эпидемию, необходимо выяснить число случаев коронавирусной инфекции из числа тех, кто считался заболевшими гриппом.

В-третьих, следует провести международное расследование на тему "первого пациента". Согласно докладу расследования в Калифорнии, 6 февраля был зафиксирован первый летальный исход от коронавирусной инфекции. Это был локальный случай заражения, так как заболевший не был за рубежом. Региональное ведомство по контролю за инфекционными заболеваниями отметило, что локальное распространение коронавирусной инфекции в США, возможно, началось в декабре 2019 года. А если так, то это совпадает по времени со вспышкой эпидемии в китайском Ухане.

Все эти сомнения должны быть развеяны благодаря научному международному расследованию, только оно поможет найти интересующие американцев и весь мир вопросы.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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