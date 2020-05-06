Участвующие в борьбе с COVID медики будут дополнительно застрахованы

Как отмечается в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, страховые гарантии предоставляются "врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентами с подозрением на эту инфекцию".

Прописаны и выплаты на случай причинения вреда здоровью медиков. В случае временной нетрудоспособности, которая не привела к инвалидности, будет выплачиваться 68 811 рублей. В случае стойкой утраты медицинским работником трудоспособности инвалиду I группы полагается единовременная выплата в размере 2 064 339 рублей, инвалиду II группы - в размере 1 376 226 рублей, инвалиду III группы - в размере 688 113 рублей.