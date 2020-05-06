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Рубрика: Власть

Участвующие в борьбе с COVID медики будут дополнительно застрахованы

Дополнительные страховые гарантии будут предоставлены медикам, ведущим борьбу с эпидемией коронавируса. В случае смерти в результате инфицирования COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, семья медработника получит единоразовую страховую выплату в размере 2,75 млн рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Фото: Алексанадр Корольков/РГ Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Как отмечается в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, страховые гарантии предоставляются "врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентами с подозрением на эту инфекцию".

Прописаны и выплаты на случай причинения вреда здоровью медиков. В случае временной нетрудоспособности, которая не привела к инвалидности, будет выплачиваться 68 811 рублей. В случае стойкой утраты медицинским работником трудоспособности инвалиду I группы полагается единовременная выплата в размере 2 064 339 рублей, инвалиду II группы - в размере 1 376 226 рублей, инвалиду III группы - в размере 688 113 рублей.

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