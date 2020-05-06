Ученые определили наиболее пострадавших от карантина

Пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения оказывают значительное влияние на психическое здоровье людей. Депрессивные симптомы и нарушения сна стали более распространенными. Нынешняя ситуация особенно стрессовая для взрослых в возрасте до 35 лет, женщин, одиноких и безработных, в то время как люди старше 65 лет значительно меньше подвержены стрессу. К такому выводу пришли ученые Дунайского университета города Кремс.

Исследование базируется на онлайн-опросе 1009 человек из разных австрийских регионов спустя четыре недели после введения карантина. Установлено, что частота симптомов депрессии возросла, примерно, с четырех процентов до более чем 20. Аналогично сильное увеличение наблюдается в симптомах тревоги, которые увеличились с пяти до 19 процентов. Кроме того, около 16 процентов опрошенных страдают от нарушения сна. "Эти результаты вызывают серьезную тревогу", - заявил руководитель кафедры психотерапии и биопсихосоциального здоровья в Дунайском университете Кристоф Пих.

По словам ученого, ситуация в Австрии по влиянию карантина на психическое здоровье еще не самая плохая. Например, в Великобритании в этой связи от тяжелых депрессивных симптомов страдают в три раза больше пациентов, то же касается таких проявлений как тревога и нарушения сна.

Ученый полагает, что необходимо срочно предоставить помощь людям, наиболее пострадавшим от ограничений. Это могут быть кризисные вмешательства специалистов, краткосрочные терапии или психотерапия по телефону или через Интернет. Через два месяца планируется провести очередной опрос, чтобы выяснить подвижки в состоянии граждан после постепенного снятия ограничений.