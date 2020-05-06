Ученые Сингапура вновь скорректировали прогноз по COVID-19 для России

Ученые вновь отдалили дату завершения коронавирусной болезни в России. Новый прогноз сингапурских экспертов - 24 августа. Первоначально сообщалось о том, что вспышка болезни в России может завешаться 12 августа. Позже дату перенесли на 17 августа.

"Прогноз меняется в зависимости от ситуации и мер, которые на местах принимают власти. Ежесуточный прирост в России числа заболевших, который в последние три дня превышал 10 тысяч человек, вновь повлиял на дату завершения вспышки коронавируса", - со ссылкой на ученых Сингапура пишет РИА Новости.

Для своих прогнозов эксперты используют математическую модель распространения инфекции, где описана динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. В основе заключений - анализ данных по заболеваемости в 131 стране. В России диагноз COVID-19 врачи поставили более чем 155 тысячам жителей страны. Пандемия охватила почти весь мир. По данным ВОЗ, число заболевших новым коронавирусом превысило три с половиной миллиона человек.