В 2021 году Почта России переедет в новый офис

28 апреля 2020 г. совет директоров Почты России одобрил проект переезда головного офиса компании на площадку ВЭБ Арена, сообщается в пресс-релизе компании.

Арендовать новое офисное пространство планируется с 2021 г. после его ремонта и отделки, которые обеспечиваются ВЭБ.РФ за счет собственных средств. Общая площадь арендуемых помещений, включая парковочные места, составит порядка 37 тыс. квадратных метров.

Объединение на одной площадке сотрудников, распределенных сейчас по четырем офисным зданиям, ускорит коммуникацию и облегчит цифровизацию бизнес-процессов компании.

"Почта России находится в процессе цифровой трансформации. Современное рабочее пространство - важный элемент создания цифровой среды и конкурентноспособных условий труда. Все это невозможно в старом здании, где ремонта не было с момента постройки в 1979 году", - прокомментировал генеральный директор Почты России Максим Акимов.

Новый офис будет вмещать 3100 сотрудников, и это полностью снимет острый вопрос дефицита мест для персонала. Сейчас в центральном офисе компании на Варшавском шоссе на одно рабочее место приходится 5,6 квадратных метров общей площади, на новой площадке этот показатель достигнет 10,6 кв. метров.

При подготовке сделки Почта России анализировала все имеющиеся на рынке предложения по аренде сопоставимых офисных пространств, предложение ВЭБ.РФ по ценовым параметрам заметно опередило альтернативные сценарии.

"Это решение - одно из направлений стратегического партнерства ВЭБ.РФ и Почты России. Почта России сможет создать новое офисное пространство, соответствующее самым современным требованиям. ВЭБ.РФ подставит "финансовое плечо" на время ремонта помещений. В целом, мы рассматриваем более тесное сотрудничество по развитию инфраструктуры и логистических возможностей Почты России в рамках трансформации в технологическую компанию", - отметил Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ.