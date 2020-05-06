В акции "Бессмертный полк" в этом году примут участие более миллиона человек

В этом году акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн режиме. Как рассказали "РГ" в пресс-службе общероссийского общественного движения, уже присоединились к акции около миллиона человек.

"Онлайн-проект "Бессмертный полк" набирает популярность. Так, с конца апреля к нему присоединилось около миллиона человек, - рассказали в пресс-службе. - И люди продолжают загружать истории и портреты героев Великой Отечественной войны. Принимать материалы для шествия мы будем вплоть до 9 мая".

В пресс-службе напомнили, что разместить фото ветерана для онлайн-шествия можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app. 9 мая все загруженные материалы будут транслироваться единым фильмом на медиафасадах в столице, на портале общероссийского движения и других.

По любым возникающим вопросам по размещению информации для онлайн-шествия круглосуточно консультируют специалисты горячей линии проекта по номеру 8 (800) 20-1945-20.