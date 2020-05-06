В Аргентине потерпел крушение медицинский самолет

Медицинский самолет Learjet 35 разбился при посадке в аэропорту Эскеля в предгорье Анд в Аргентине. На борту находились четыре человека: врач, медсестра и два пилота.

Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на совет по безопасности на транспорте. Пока точной информации о погибших нет. Известно, что медики должны были транспортировать трехлетнего мальчика с заболеванием сердца.

Предполагается, что авария произошла из-за тумана и плохой видимости, пишет РИА Новости. Сейчас на месте крушения работают экстренные службы.