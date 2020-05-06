В Барвихе обокрали немецкого миллионера

Немецкий бизнесмен Ханнес Чопра стал жертвой российских мошенников. Он планировал вывезти свои вещи из арендованного особняка в элитной Барвихе и доставить их в родной Бонн. Но остался и без денег, и без вещей, сообщает KP.RU.

Как стало известно, миллионер заплатил за услуги доставки некому подмосковному предпринимателю 18 тысяч евро и покинул Россию. Но своего имущества Чопра так и не дождался, вскоре злоумышленник перестал выходить на связь.

Полиция нашла вещи немецкого гражданина на одном из складов в Подмосковье, но получить их обратно Чопра пока не может, так как они зарегистрированы на имя афериста. В настоящее время оперативники ищут несостоявшегося перевозчика.