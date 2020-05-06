В Беларуси создали мультсериал о правильной сортировке отходов

Забавный мастер-класс не только для мальчишек и девчонок, по, прежде всего, для их родителей, в который погружают зрителей неуемные аккуратисты еноты-сортировщики, предложили белорусские мультипликаторы.

Премьера восьмисерийного сюжета "Команда 99", которую подготовили гомельские мастера в формате экологического детектива о правильной сортировке отходов, сообщила БЕЛТА представитель студии Татьяна Добриян, состоялась 6 мая на YouTub-канале.

Первый в РБ мультсериал, по ее словам, "стал частью реализации проекта "Движение "Цель 99", суть которого - довести сбор вторичных ресурсов и их переработку в республике до 99 процентов".

Раскрывая детали предстоящей премьеры, ее создатели пояснили, как дружная компания енотов учит детей и взрослых бережно относиться и правильно поступать с тем, что еще совсем недавно попадало под сермяжную категорию "хлам".

Желтый енот Лимон в команде символизирует пластиковые отходы, зеленый Киви - отходы бумаги, девочка Ежевика - стекло. Скажем, старый журнал, бутылка от сока, пакет из магазина, батарейка или сломанный смартфон - для всего есть свой путь снова стать полезной вещью. И вот настоящие супергерои спасают планету от вчерашнего мусора. Они точно знают, где найти вторичные ресурсы и как их правильно переработать.

По сюжету каждый день еноты отправляются на задание планетарного масштаба. Им предстоят встречи с опасными монстрами, которые появились в результате неправильной сортировки и утилизации отходов. Своими знаниями и умениями герои сериала делятся со зрителями страны.