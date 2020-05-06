В Болгарии митингующие сорвали показательное выступление военных

Болгарские военные были вынуждены прекратить показательное выступление в Црынче из-за появившихся на полигоне участников протестной акции.

Как сообщает bTV, митингующие таким образом хотели обратить внимание премьер-министра республики Бойко Борисова на незаконную, по их мнению, продажу леса в Пазарджикской области. Глава болгарского кабмина специально прибыл в Црынчу, чтобы присутствовать на масштабной имитации обезвреживания террористов силовиками.

"Этот лес не находится в районе этого полигона, он в другом районе. Их (митингующих - прим. "РГ") требования никоим образом не имеют отношения к болгарской армии, - приводит bTV заявление генерал-майора Явора Матеева. - Расцениваю такую акцию как грубое неуважение к действующим болгарским войскам".

Целью протестующих является недопущение сделки по лесу. Их недовольство, в частности, вызвано тем, что информация о покупателе отсутствует. Местные жители опасаются, что после продажи территорий будут уничтожены и разграблены расположенные на них и до сих пор не исследованные фракийские гробницы, а также останки старинных крепостей.

В настоящее время после срыва выступлений военнослужащих в районе собирается все больше участников демонстрации.