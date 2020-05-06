В "ЕР" предложили льготы в вузах для детей пострадавших от COVID-19 медиков

В "Единой России" предложили давать приоритетное право детям пострадавшим из-за коронавируса медиков при поступлении в высшие учебные заведения.

"Если ребенок уже является студентом, необходимо обеспечить его автоматический перевод на бюджетное отделение", - заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Соответствующие предложения разработаны "Единой Россией" совместно с Минобрнауки и будут направлены в правительство, сообщил он.

Ранее Владимир Путин поручил установить на федеральном уровне страховые гарантии врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

"Считаем, что данные меры должны учитывать случаи временной утраты трудоспособности, получения инвалидности в результате перенесенного заболевания, а также летального исхода", - добавил Турчак.