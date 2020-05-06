В Госдуме предложили решение проблемы с зарплатами из-за пандемии

В Госдуме предложили ввести общественные работы для работников остановленных в связи с распространением коронавируса предприятий. Это могло бы стать решением проблемы с зарплатами, считает зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов.

Проблема - в том, откуда работодателям брать деньги на выплаты зарплат, если работа встала. В блоке предложений комиссии - внести изменения в законодательство с целью ввести практику общественных работ, рассказал депутат в интервью "Парламентской газете". Он напомнил, что подобную меру применяли после мирового финансового кризиса 2008 года.

- Общественные работы в условиях отсутствия спроса помогли бы сохранить коллективы, у людей появился бы заработок, - напомнил Фаррахов.

Он объяснил, что будет проблематично запустить предприятия, ведь спрос поднимется медленно, а на складе никто работать не будет.

- И сейчас надо думать о том, что будет после того, как закончится эпидемия, - отметил он. - Поэтому правильно было бы выделить деньги, за счет которых можно оплачивать какую-то общественно полезную работу, которая позволяла людям заработать, пока все не придет в норму.

Работы, напомнил он, могут быт совершенно разными - резать ветки, убирать, красить заборы.

- Неквалифицированная работа, но та работа, за которую можно получить деньги, продержаться, пока экономика стоит, - считает парламентарий.

Параллельно нужно поддерживать таких граждан пособиями по безработице, грантами предприятиям, убежден он.