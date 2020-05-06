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06.05.2020 10:49
Рубрика: В мире

В Ирландии возросло количество задержанных за нарушение карантина

Текст: Владимир Шилов

С начала пандемии полиция Ирландии фиксирует рекордный рост числа нарушителей карантина, сообщает Irish Times. Только за последнюю неделю в республике заведены 139 уголовных дел, задержаны несколько десятков человек. Всем им грозит, пускай и небольшой - до трех месяцев, но вполне реальный тюремный срок.

В Ирландии из-за пандемии рекордно снизился уровень преступности

По мнению журналистов, статистика свидетельствует, что ирландцам порядком надоело сидеть в четырех стенах особенно с приходом на остров хорошей погоды.

В настоящее время в стране действуют одни из самых жестких ограничений для населения, принятых в странах ЕС в попытке не допустить распространения коронавируса. Покидать дома разрешено на расстояние в два километра и только в исключительных случаях - для похода за продуктами, к врачу или в чрезвычайной ситуации. Совсем недавно эти меры были продлены еще на две недели - до 18 мая.

На данный момент в Ирландии зафиксировано 22 тысячи случаев заражения COVID-19, скончались 1339 человек.

В мире Европа Ирландия Распространение коронавируса COVID-19

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